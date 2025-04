Milan | nuovo affare con il Chelsea via libera al prestito

Milan è pronto a rivoluzionare la rosa dopo una stagione deludente. Nonostante la finale di Coppa Italia e una Supercoppa, i tifosi rossoneri non sono assolutamente contenti di quanto fatto e anche dalla dirigenza non è arrivata una promozione al lavoro di Conceicao. Tanto che si parla di un cambio in panchina con Sarri che è diventato il favorito numero uno per andare a guidare il club meneghino.Milan: nuovo affare con il Chelsea, via libera al prestito (Lapresse) – calciomercato.itE questo porterà alla rosa ad essere rivoluzionata. Il Milan è pronto a cambiare molto nel prossimo calciomercato per rendere la rosa ancora più forte e attenzione ad una occasione dal Chelsea. I rapporti tra i rossoneri e i londinesi sono da tempo ottimi e per questo motivo non è da escludere una nuova operazione in futuro

