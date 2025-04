Sport.quotidiano.net - Milan Futuro-Spal: ufficializzati gli orari dei playout dalla Lega Pro

La doppia sfida trasi giocherà sotto la luce dei riflettori. LaPro ha ufficializzato glidelle partite deitra le squadre di Oddo e Baldini: andata a Solbiate Arno (provincia di Varese) sabato 10 maggio alle 20 e ritorno a Ferrara sabato 17 maggio alle 20. Per la cronaca, la maggior parte degli spareggi-salvezza di serie C si disputeranno alle 20, ma non tutti. Il doppio confronto tra Pro Patria e Pro Vercelli è fissato per le 17,30, mentre quello tra Messina e Foggia addirittura alle 15.Come è noto, a conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio (per esempio 1-0 e 0-1 o 2-1 e 2-3, oppure naturalmente due pareggi), verrà considerata vincitrice e quindi salva la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season.