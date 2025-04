Milan Futuro-SPAL | playout infuocati per la Serie C il programma degli Spallini

Il destino del Milan Futuro nella prossima stagione si deciderà in un doppio confronto ad alta tensione contro la SPAL

Playout, decisi gli orari della doppia sfida contro il Milan Futuro: info biglietti - Playout serale. Il futuro della Spal sarà, infatti, deciso al chiaro di luna. Sono ufficiale gli orari delle gare di andata e ritorno contro il Milan Futuro: entrambe le sfide – sabato 10 maggio in casa dei rossoneri e sabato 17 maggio al Mazza – si giocheranno alle 20. Iscriviti al canale... 🔗ferraratoday.it

Milan Futuro-Spal: ufficializzati gli orari dei playout dalla Lega Pro - La doppia sfida tra Milan Futuro e Spal si giocherà sotto la luce dei riflettori. La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle partite dei playout tra le squadre di Oddo e Baldini: andata a Solbiate Arno (provincia di Varese) sabato 10 maggio alle 20 e ritorno a Ferrara sabato 17 maggio alle 20. Per la cronaca, la maggior parte degli spareggi-salvezza di serie C si disputeranno alle 20, ma non tutti. 🔗sport.quotidiano.net

Milan Futuro per salvare il... futuro: ai playout c'è la Spal, ma non Jimenez e Camarda - Si passerà dai playout e servirà la miglior versione di un Milan Futuro che - dire il vero - quest'anno si è vista molto di rado. Anche se con Oddo la squadra è in netta crescita, soprattutto ... 🔗gazzetta.it