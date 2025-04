Rompipallone.it - Milan, follie per il giovane talento argentino: pronto all’affondo

Ilnon ha dubbi per il prossimo mercato e ha puntato gli occhi sul. Di seguito le ultime novitàIlsi prepara ad affrontare le ultime partite in programma tra campionato e finale di Coppa Italia. Per i rossoneri è stata una stagione caratterizzata da alti e bassi, dovuti anche dal cambio di allenatore in panchina, ma che ha visto portare a casa un trofeo come quello della Supercoppa italiana e dovrà affrontare la finale di Coppa Italia contro il Bologna.Non solo il campo, ma il Diavolo è concentrato anche in vista della prossima finestra di mercato. L’obiettivo è quello di riportare ilin alto, ovvero rilanciare le proprie ambizioni. Per questo motivo, la società rossonera vuole avere le idee chiare e muovere dei passi decisi sui prossimi acquisti per non trovarsi impreparata, ma anzi, cercando di giocare in anticipo per poter migliorare e rendere la rosa ancora più competitiva. 🔗 Rompipallone.it