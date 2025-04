Milan da Tare a D’Amico tornando a Paratici | tutte le tappe del ds che non c’è ancora

Milano, 30 aprile 2025 – Contatti, nuove candidature, retromarce, stand-by: da due mesi a questa parte il caso nuovo direttore sportivo tiene banco in casa Milan. L'ultimo capitolo: ritorno di fiamma per Fabio Paratici. Senza lieto fine. Restano in corsa Igli Tare e Tony D'Amico, soprattutto. In uno scenario in continua evoluzione e che nel frattempo resta lo stesso: nessun ds. In principio, i colloqui tenuti da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic con Paratici, Tare e Andrea Berta (che ha poi scelto l'Arsenal). Gradimento del numero uno di RedBird per l'ex Juventus, del suo senior advisor per l'ex Lazio, era trapelato. Poi il viaggio negli Stati Uniti dell'ad Giorgio Furlani a mettere i puntini sulle i: a lui, rappresentante del lato Elliott, la scelta. Sullo sfondo, di fatto, una spaccatura all'interno della società.

