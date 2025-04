Milan Cardinale ha visto Paratici Ma non sarà lui il DS | la situazione

Cardinale, proprietario del Milan, ha incontrato Fabio Paratici, tra i primi candidati al ruolo di direttore sportivo, sul lago di Como 🔗 Pianetamilan.it - Milan, Cardinale ha visto Paratici. Ma non sarà lui il DS: la situazione Gerry, proprietario del, ha incontrato Fabio, tra i primi candidati al ruolo di direttore sportivo, sul lago di Como 🔗 Pianetamilan.it

Milan, Cardinale ha deciso chi sarà il prossimo allenatore dei rossoneri: i dettagli - Il presidente rossonero Gerry Cardinale ha deciso di puntare tutto su Massimiliano Allegri per la prossima stagione: i dettagli Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il presidente del Milan Gerry Cardinale avrebbe sciolto le riserve e deciso su chi puntare per la panchina rossonera dalla prossima stagione. L’ex allenatore della Juve Massimiliano […] 🔗calcionews24.com

Gerry Cardinale torna a parlare ma non cita mai il Milan: cos'ha detto - Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, è stato ospite della `19th annual MIT Sloan Sports Analytics Conference`, un... 🔗calciomercato.com

Ascolti tv: Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla, Milan-Inter, Chi l’ha visto | Dati Auditel, mercoledì 2 aprile 2025 - Ascolti tv di mercoledì 2 aprile 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla” contro “Milan-Inter“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 2 aprile 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. 🔗superguidatv.it

Cardinale vorrebbe Paratici, ma Furlani ha altre idee: svelato il piano del Milan - Cardinale vorrebbe Paratici, Furlani ha altre idee. Dopo le ultime indiscrezioni, il punto in casa Milan in merito alla scelta del nuovo DS. Il Milan è tornato a correre: dopo la conquista della final ... 🔗msn.com

Blitz di Cardinale a Milano prima di Pasqua: il racconto - Blitz di Cardinale a Milano prima di Pasqua: il racconto Un blitz silenzioso a livello mediatico, ma operativo. Gerry Cardinale, lo scorso 18 aprile (venerdì santo, vigilia di Milan-Atalanta), è stato ... 🔗informazione.it

Colpo di scena al Milan: Paratici torna in corsa? L’ultima mossa di Cardinale cambia tutto - Colpo di scena al Milan: Paratici torna in corsa? L'ultima mossa di Cardinale potrebbe aver riaperto tutto. Ecco cosa è successo. In Casa Milan sono in corso valutazioni a 360 gradi sul futuro della s ... 🔗msn.com