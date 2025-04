Milan-Bologna di campionato tutti in campo con delle maglie speciali

Milan-Bologna di venerdì 9 maggio, ore 20:45, a 'San Siro', i giocatori delle due squadre in campo con delle maglie in onore della mamma 🔗 Pianetamilan.it - Milan-Bologna di campionato, tutti in campo con delle maglie speciali Perdi venerdì 9 maggio, ore 20:45, a 'San Siro', i giocatoridue squadre inconin onore della mamma 🔗 Pianetamilan.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Una giornata dedicata all’inclusività. Tutti in campo per il Baskin. Al palasport gare di campionato - Ferrara sta diventando sempre più centrale per il Baskin, sport di squadra che ha la caratteristica di essere giocato da persone con disabilità e non, insieme. Il termine “baskin” deriva dall’unione tra “basket” e “inclusivo”. Per la prima volta una delle tappe del campionato, organizzato dall’Ensi – Ente Nazionale Sport Inclusivi, si è disputata nella nostra città ed è stata ospitata in una sede di prestigio per il mondo degli appassionati di pallacanestro, la Bondi Arena. 🔗sport.quotidiano.net

Terremoto Myanmar, anche la Juve scende in campo per aiutare il popolo asiatico: annunciata questa iniziativa! Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Terremoto Myanmar, la Juve scende in campo per sostenere la popolazione asiatica: vara quell’iniziativa di supporto! Il terremoto che ha colpito il Myanmar ha sensibilizzato anche la Juve, che ha deciso di varare un’iniziativa davvero lodevole. Di seguito, andiamo ad analizzare nel dettaglio la proposta avanzata su X dal club bianconero. COMUNICATO – «Siamo vicini al popolo del Myanmar in questo momento di grave difficoltà dopo il terribile terremoto. 🔗juventusnews24.com

Trevisani è sicuro: «L’Inter farà una grande partita col Barcellona! Se in campionato crolla in tutti i secondi tempi vuol dire solo una cosa» - di RedazioneIl noto giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, commentando il KO dell’Inter contro la Roma, si proietta alla gara contro il Barcellona Intervenuto dagli studi Mediaset nel corso di Pressing, Riccardo Trevisani ha analizzato il momento dell’Inter dopo la sconfitta contro al Roma in campionato e ha fatto la sua previsione per la gara di mercoledì sera in Champions League contro il Barcellona. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan-Bologna di campionato: le due squadre in campo con i cognomi materni sulle maglie; Milan, maglie speciali a Bologna: i rossoneri porteranno i cognomi delle mamme; Serie A 2024-2025, tutti gli MVP delle partite; Coppa Italia. Sarà Milan-Bologna la finalissima in programma il 14 maggio a Roma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, maglie speciali a Bologna: i rossoneri porteranno i cognomi delle mamme - Era già successo - per la prima volta nella storia del campionato - e succederà di nuovo, sempre con il Milan protagonista. L’iniziativa stavolta è stata sposata anche dall’avversario, il Bologna: cos ... 🔗gazzetta.it

Milan-Bologna, decisi data ed orario: collocazione insolita. Ecco i dettagli - 'In quest'ottica abbiamo fatto anche il calendario: il 9 maggio ci sarà Milan-Bologna alle 20.45 visto che poi ci sarà la finale di Coppa Italia. Lo sforzo della Lega è quello di dare un prodotto semp ... 🔗informazione.it

Milan-Bologna, da mercoledì in vendita i biglietti per la finale: ecco prezzi e modalità di vendita - Bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di eta’ ingresso gratuito senza diritto di posto. Ai sostenitori del Milan sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mar ... 🔗msn.com