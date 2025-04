Migranti i 126 sbarcati a Marina di Carrara resteranno in Toscana

Carrara, 30 aprile 2025 – “Credo che rimarranno tutti in Toscana”. Così il prefetto di Massa Carrara Guido Aprea, oggi presente al molo di Marina di Carrara all'arrivo e alle operazioni di sbarco della Ocean Viking, la nave della ong Sos Méditerranée con a bordo 126 Migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale. Presente anche la sindaca Serena Arrighi.Le nazionalità dei Migranti a bordo, ha aggiunto Aprea parlando con i giornalisti, "sono più o meno quelle ricorrenti. Ci sono anche persone da Pakistan, Siria, Egitto e Bangladesh. Procederemo alle solite operazioni”, una volta sbarcati i Migranti vengono accompagnati al vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento e dopo essere stati visitati e rifocillati partiranno poi per strutture di accoglienza. 🔗 Lanazione.it - Migranti, i 126 sbarcati a Marina di Carrara “resteranno in Toscana” , 30 aprile 2025 – “Credo che rimarranno tutti in”. Così il prefetto di MassaGuido Aprea, oggi presente al molo didiall'arrivo e alle operazioni di sbarco della Ocean Viking, la nave della ong Sos Méditerranée con a bordo 126soccorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale. Presente anche la sindaca Serena Arrighi.Le nazionalità deia bordo, ha aggiunto Aprea parlando con i giornalisti, "sono più o meno quelle ricorrenti. Ci sono anche persone da Pakistan, Siria, Egitto e Bangladesh. Procederemo alle solite operazioni”, una voltavengono accompagnati al vicino complesso fieristico di Imm-fiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento e dopo essere stati visitati e rifocillati partiranno poi per strutture di accoglienza. 🔗 Lanazione.it

Arriveranno a Marina di Carrara 126 migranti soccorsi tra Malta e la Libia - Carrara, 27 aprile 2025 – E' Marina di Carrara (Massa Carrara) il porto indicato alla nave Ocean Viking della ong Sos Méditerranée per accompagnare i 126 immigrati soccorsi in due diverse operazioni di salvataggio nelle ultime ore davanti alla Libia e al largo di Malta. L'arrivo è previsto tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina. Nella prima azione di soccorso erano state salvate da una barca in vetroresina nella zona Sar libica 59 persone, tra cui una donna e 10 minori non accompagnati. 🔗lanazione.it

Migranti: nave della Marina Militare partita per l’Albania con 40 persone verso il Cpr di Gjader - BRINDISI – Nuova partenza di migranti per l’Albania. E’ avvenuta questa mattina, 11 aprile 2025, dal porto di Brindisi. La nave ‘Libra’ della Marina Militare, con 40 migranti a bordo, ha preso la rotta per l’Albania, con destinazione il Centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader. La nuova partenza arriva in seguito all’ultimo decreto del 28 […] L'articolo Migranti: nave della Marina Militare partita per l’Albania con 40 persone verso il Cpr di Gjader proviene da Firenze Post. 🔗.com

Frontex aggancia barchini e guardia di finanza blocca migranti sbarcati alla Guitgia: in 135 a Lampedusa - Tre sbarchi, con 135 migranti, a Lampedusa. Ad agganciare al largo due barchini - salpati da Sabratha e Zuara in Libia, le motovedette di Frontex. A bordo rispettivamente 67 bengalesi ed egiziani e 47 (3 minori) eritrei, etiopi e pakistani. I militari della tenenza della guardia di finanza hanno... 🔗agrigentonotizie.it

