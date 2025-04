Michela Frare tra i protagonisti di Arezzo Blu Cosplay

Michela Frare tra gli ospiti dell'edizione zero di Arezzo Blu Cosplay, l'evento targato Autismo Arezzo che andrà in scena sabato 3 maggio all'interno del cas di Pescaiola. L'iniziativa è nata per celebrare i 10 anni dell'associazione che, in questa giornata. 🔗 Arezzonotizie.it - Michela Frare tra i protagonisti di Arezzo Blu Cosplay C'è anche la disegnatrice Disney,tra gli ospiti dell'edizione zero diBlu, l'evento targato Autismoche andrà in scena sabato 3 maggio all'interno del cas di Pescaiola. L'iniziativa è nata per celebrare i 10 anni dell'associazione che, in questa giornata. 🔗 Arezzonotizie.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un gruppo di artisti aretini sarà tra i protagonisti di ExpoArte Città di Arezzo - Arezzo, 26marzo 2025 – Un gruppo di artisti aretini sarà tra i protagonisti di ExpoArte Città di Arezzo, prima edizione della mostra mercato d’arte moderna e contemporanea ideata dal Centro Fiera del Garda di Montichiari, con la direzione organizzativa di Gianni e Matteo Zucca, che si svolgerà ad Arezzo Fiere e Congressi di via Spallanzani sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, dalle ore 10 alle 19. Venerdì 28 marzo, dalle ore 16 alle 19, è prevista un'anteprima della manifestazione con il taglio del nastro alle ore 17. 🔗lanazione.it

76 vetture al via del 15° Historic Rally delle Vallate Aretine: Arezzo si prepara ad accogliere i protagonisti del tricolore - Il 15° Historic Rally delle Vallate Aretine scalda i motori: l’evento, organizzato da Scuderia Etruria SCRL, si svolgerà tra venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo, inaugurando il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, il Campionato Italiano Rally Auto Classiche e il Trofeo Abarth A112 Yokohama. Saranno 76 le vetture in gara, pronte a sfidarsi su otto prove speciali per un totale di 108,26 chilometri cronometrati. 🔗lortica.it

Made in Italy, lodigiani protagonisti - Lodigiano protagonista nella giornata del “Made in Italy” promossa martedì scorso a Roma del ministero in collaborazione con le Confederazioni dell’artigianato e della Piccola e media impresa e incentrato sul tema “Ruolo delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali ed industriali”. Mauro Sangalli, portavoce di Casartigiani, è intervenuto a Palazzo Piacentini in via Veneto insieme al presidente dell’associazione Giacomo Basso. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Michela Frare tra i protagonisti di Arezzo Blu Cosplay; Arezzo Blu Cosplay 2025: Un’Edizione Incredibile Tra Cosplay, Fumetti e Inclusività. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media