Ilfattoquotidiano.it - “Mi sentivo i pugnali allo stomaco, dopo quattro ricoveri al pronto soccorso hanno scoperto un cancro al colon al quarto stadio”: la storia di Bianca Harvey

“Sono una mamma single a cui è stato diagnosticato unala 33 anni. Faccio del mio meglio per andare avanti per la mia piccola figlia“. È ladiche inizialmente ha sofferto di dolorosi crampi, per poi insospettirsiqualche giorno. Ed è per questo che si è recata al. Ma lì è stata rimbalzatavolta prima che un medico,attente analisi, le ha dato il terribile responso:al. Oggi ho 36 anni e lo dico a tutti: “Lo screening precoce è fondamentale“.Le complicazioni però ci sono state. Al momento della diagnosi poi ci si è accorti della “beffa”: “Nessuno poteva rimuover il tumore chirurgicamente per la forma e la posizione“, racconta il Dottor Nicholas DeVito l’oncologo della Duke Health e assistente professore di Medicina presso la Duke University School of Medicine. 🔗 Ilfattoquotidiano.it