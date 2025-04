Mi hanno rubato il camion dentro c’erano 9 tonnellate di droga La paradossale chiamata di un narcotrafficante alla polizia francese

camion che trasporta nove tonnellate di droga, un trafficante viene rapinato da alcuni criminali. E quello che succede dopo ha dell’inverosimile. Dopo il furto del veicolo, l’uomo decide di chiamare la polizia, facendo una chiamata anonima per denunciare l’accaduto. La vicenda, che sembra uscita direttamente da uno sketch comico, succede una settimana fa nei pressi di Marsiglia.Il criminale chiama la polizia Comincia tutto la sera del 21 aprile, intorno alle 22, quando un camion carico di droga si ferma in una stazione di servizio di Vitrolles, presumibilmente per una sosta durante il viaggio. A bordo del mezzo, il conducente è aggredito da un gruppo di sconosciuti che lo costringono ad abbandonare il veicolo, come riporta Le Parisien. Non si tratta di un carico qualunque: nel rimorchio sono nascosti oltre sette tonnellate di cannabis, con un valore stimato al dettaglio di oltre 72 milioni di euro. 🔗 Quotidiano.net - “Mi hanno rubato il camion, dentro c’erano 9 tonnellate di droga”. La paradossale chiamata di un narcotrafficante alla polizia francese Roma, 30 aprile 2025 – A bordo di unche trasporta novedi, un trafficante viene rapinato da alcuni criminali. E quello che succede dopo ha dell’inverosimile. Dopo il furto del veicolo, l’uomo decide di chiamare la, facendo unaanonima per denunciare l’accaduto. La vicenda, che sembra uscita direttamente da uno sketch comico, succede una settimana fa nei pressi di Marsiglia.Il criminale chiama laComincia tutto la sera del 21 aprile, intorno alle 22, quando uncarico disi ferma in una stazione di servizio di Vitrolles, presumibilmente per una sosta durante il viaggio. A bordo del mezzo, il conducente è aggredito da un gruppo di sconosciuti che lo costringono ad abbandonare il veicolo, come riporta Le Parisien. Non si tratta di un carico qualunque: nel rimorchio sono nascosti oltre settedi cannabis, con un valore stimato al dettaglio di oltre 72 milioni di euro. 🔗 Quotidiano.net

