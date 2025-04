Mi hanno operato è dura L’attore italiano in un letto di ospedale | come sta

L’attore italiano, che improvvisamente ha postato due immagini che lo hanno ritratto su un letto di ospedale. Inoltre, ha fatto vedere la flebo ancora attaccata al suo braccio. Si è dunque dovuto sottoporre ad un’operazione chirurgica che non poteva certamente rinviare.L’attore ha comunque ammesso che pensava che l’operazione fosse più facile da affrontare, ma non è stato propri così: “Mi sono operato alle corde vocali. Speravo fosse una cosa più semplice, ma alla fine l’intervento si è rivelato più tosto del previsto. Questo vuol dire che, per la gioia di molti, per un po’ dovrò stare zitto”.Leggi anche: “Facci sapere come stai”. L’amata conduttrice in ospedale tra tubi e fili dopo l’operazioneL’attore italiano sottoposto ad un’operazione alle corde vocaliL’attore ha poi aggiunto in riferimento a ciò che succederà dopo questa operazione: “Poi si capirà che ne sarà di me. 🔗 Momento delicato nella vita del, che improvvisamente ha postato due immagini che loritratto su undi. Inoltre, ha fatto vedere la flebo ancora attaccata al suo braccio. Si è dunque dovuto sottoporre ad un’operazione chirurgica che non poteva certamente rinviare.ha comunque ammesso che pensava che l’operazione fosse più facile da affrontare, ma non è stato propri così: “Mi sonoalle corde vocali. Speravo fosse una cosa più semplice, ma alla fine l’intervento si è rivelato più tosto del previsto. Questo vuol dire che, per la gioia di molti, per un po’ dovrò stare zitto”.Leggi anche: “Facci saperestai”. L’amata conduttrice intra tubi e fili dopo l’operazionesottoposto ad un’operazione alle corde vocaliha poi aggiunto in riferimento a ciò che succederà dopo questa operazione: “Poi si capirà che ne sarà di me. 🔗 Caffeinamagazine.it

