Mi ha rubato il pallone d’oro | scoppia un nuovo scandalo | Peggio di Rodri e Vinicius

Il pallone d'oro è da sempre il riconoscimento più ambito nel mondo del calcio, ma anche il più discusso.Nel corso degli anni, il pallone d'oro ha incoronato i più grandi campioni della storia del calcio. Da Pelé a Messi, da Cruijff a Ronaldo, il premio ha spesso sancito la consacrazione definitiva dei fuoriclasse. Tuttavia, non sono mai mancate polemiche, clamorose esclusioni e verdetti che hanno diviso tifosi, addetti ai lavori e persino gli stessi protagonisti.Ogni edizione porta con sé un carico di tensione e aspettative, con il mondo del calcio in trepidante attesa del nome che entrerà nella leggenda.E non di rado si registrano delusioni cocenti, con alcuni candidati che, pur vivendo stagioni straordinarie, devono accontentarsi di osservare da lontano il trofeo più sognato.

