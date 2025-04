Metsola | Cina stop sanzioni eurodeputati

Metsola, nel corso della conferenza dei capigruppo, ha comunicato la decisione della Cina di togliere le sanzioni a tutti gli europarlamentari. Le misure restrittive erano state poste da Pechino nel marzo del 2021. "Le nostre commissioni parlamentari devono poter discutere degli interessi europei con le loro controparti cinesi senza temere ripercussioni. Le nostre relazioni con la Cina restano complesse e sfaccettate. Il modo migliore per affrontarlo è l'impegno e il dialogo". 🔗 17.50 La presidente dell'Eurocamera Roberta, nel corso della conferenza dei capigruppo, ha comunicato la decisione delladi togliere lea tutti gli europarlamentari. Le misure restrittive erano state poste da Pechino nel marzo del 2021. "Le nostre commissioni parlamentari devono poter discutere degli interessi europei con le loro controparti cinesi senza temere ripercussioni. Le nostre relazioni con larestano complesse e sfaccettate. Il modo migliore per affrontarlo è l'impegno e il dialogo". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cina rimuove sanzioni agli europarlamentari: annuncio di Roberta Metsola - La presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, nel corso della conferenza dei capigruppo, ha comunicato la decisione della Cina di togliere le sanzioni a tutti gli europarlamentari. Le misure restrittive erano state poste da Pechino nel marzo del 2021. "Le nostre commissioni parlamentari devono poter discutere degli interessi europei con le loro controparti cinesi senza temere ripercussioni. Le nostre relazioni con la Cina restano complesse e sfaccettate. 🔗quotidiano.net

Dietrofront di Trump, stop ai dazi per tre mesi. Ma per la Cina salgono al 125% - Donald Trump ha annunciato in serata la sospensione per 90 giorni dei dazi reciproci contro alcuni Paesi, esclusa la Cina, sulla quale anzi Washington ha alzato ulteriormente le tariffe. L’inquilino della Casa Bianca ha sospeso l’applicazione delle tariffe reciproche solo per i Paesi che non hanno risposto con ulteriori contro-dazi. “Al contrario (della Cina, ndr) – scrive Trump su Truth – considerando il fatto che più di 75 Paesi hanno contattato i rappresentanti degli Stati Uniti — inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio (Ustr) — per ... 🔗tpi.it

Obbligo vaccini pediatrici, raccolta firme per referendum abrogativo al via dal 15 marzo: "Per mio figlio scelgo io, stop a sanzioni, sì al libero accesso a scuola" - La campagna durerà 3 mesi, fino al 15 giugno prossimo Il 15 marzo inizierà la campagna di raccolta firme "Per mio figlio scelgo io", con l'obiettivo di richiedere un referendum di abrogazione dell'obbligo vaccinale pediatrico e delle sanzioni previste dall'attuale legge Lorenzin. Una raccolta 🔗ilgiornaleditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Metsola, 'da Cina stop alle sanzioni contro eurodeputati'; Metsola, 'da Cina stop alle sanzioni contro eurodeputati'; Metsola, 'da Cina stop alle sanzioni contro eurodeputati'; Sui dazi, Stati Uniti e Cina fanno minuetto: chiama tu, no prima tu.... 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Metsola: "Dalla Cina stop alle sanzioni contro gli eurodeputati" - La presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, nel corso della conferenza dei capigruppo, ha comunicato la decisione della Cina di togliere le sanzioni a tutti gli europarlamentari. Le misure ... 🔗ansa.it

Cina rimuove sanzioni agli europarlamentari: annuncio di Roberta Metsola - La presidente dell'Eurocamera annuncia la revoca delle sanzioni cinesi, favorendo il dialogo tra UE e Cina. 🔗quotidiano.net

La Cina revoca le sanzioni contro i deputati europei - Un passo avanti nel ripristino del dialogo parlamentare con la Cina, spinto dalle politiche commerciali di Trump ... 🔗eunews.it