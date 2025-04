Metsola | von der Leyen ha difeso l’Europa con grazia

Leyen nel corso degli anni ha affrontato sfide geopolitiche impossibili, ma lo ha fatto con forza, grazia e determinazione. Grazie per aver difeso noi, e l’Europa”. Lo ha detto la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metosla, parlando al congresso del Ppe in corso a Valencia. “Grazie anche a te Manfred per essere sempre stato lì. 🔗 Imolaoggi.it - Metsola: “von der Leyen ha difeso l’Europa con grazia” “Ursula von dernel corso degli anni ha affrontato sfide geopolitiche impossibili, ma lo ha fatto con forza,e determinazione. Grazie per avernoi, e”. Lo ha detto la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metosla, parlando al congresso del Ppe in corso a Valencia. “Grazie anche a te Manfred per essere sempre stato lì. 🔗 Imolaoggi.it

Il "grande dolore" di Mattarella e la commozione di Meloni per la morte di Francesco. Metsola e von der Leyen: "L'Europa piange il Papa del popolo" - «Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato. La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo . Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di... 🔗feedpress.me

UE compatta a sostegno di Zelensky: messaggio di solidarietà da Von der Leyen, Metsola e Costa - "La tua dignità onora il coraggio del popolo ucraino. Sii forte, sii coraggioso, sii impavido. Non sei mai solo, caro Presidente Zelensky. Continueremo a lavorare con voi per una pace giusta e duratura". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue, Ursula Von del Leyen. Lo stesso messaggio è stato postato anche dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. A pochi minuti di distanza, anche il presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa, ha scritto su X lo stesso messaggio a sostegno di Zelensky, appena postato da Metsola e von der Leyen. 🔗quotidiano.net

Dalla Ue 132 milioni ai media, anche italiani: gentile omaggio (?) di Metsola e von der Leyen - Bruxelles e i 132 milioni ai media: la zona d’ombra di Metsola e von der Leyen non si chiarisce per nulla passo dopo passo. The post Dalla Ue 132 milioni ai media, anche italiani: gentile omaggio (?) di Metsola e von der Leyen appeared first on InsideOver. 🔗it.insideover.com

Metsola, 'grazie von der Leyen per aver difeso noi e l'Europa' - "Ursula von der Leyen nel corso degli anni ha affrontato sfide geopolitiche impossibili, ma lo ha fatto con forza, grazia e determinazione. Grazie per aver difeso noi, e l'Europa". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Von der Leyen al Congresso Ppe a Valencia: "Dazi un danno per tutti, dobbiamo impedirlo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Von der Leyen al Congresso Ppe a Valencia: 'Dazi un danno per tutti, dobbiamo impedirlo' ... 🔗tg24.sky.it

Riarmo europeo, Parlamento Ue boccia iter giuridico del piano di Ursula von der Leyen: cosa succede - La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo (Juri) ha approvato all'unanimità un parere del servizio giuridico che respinge il ricorso della ... 🔗fanpage.it