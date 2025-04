Meteo per il Primo Maggio | sul Salento cielo sereno o poco nuvoloso durante tutto il ponte

durante il lungo ponte del Primo Maggio, la Puglia sarà interessata da un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale, che garantirà condizioni Meteo perlopiù stabili e soleggiate su tutto il territorio regionale. Lo ha dichiarato Manuel Mazzoleni di 3bMeteo.com.

