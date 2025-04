Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 30 aprile 2025

previsioni Meteo in Campania per oggi, mercoledì 30 aprile 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3025m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta Meteo presente.Benevento – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2998m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

