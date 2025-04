Meteo Italia – 30 Aprile variabilità primaverile tra sole piogge sparse e clima mite

variabilità su gran parte della Penisola. L'Italia è interessata da un debole sistema perturbato in transito da ovest, che porterà condizioni Meteo incerte soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud prevarranno spazi di sereno.Nord ItaliaCielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con piogge intermittenti su Piemonte, Lombardia, Liguria e Emilia-Romagna, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Possibili schiarite verso sera sul Triveneto. Temperature in lieve calo: massime tra 16 e 21 gradi.Centro ItaliaInstabilità diffusa soprattutto sulle regioni tirreniche. Toscana, Umbria e Lazio vedranno piogge sparse alternate a brevi schiarite. Sulle Marche e l'Abruzzo il tempo sarà più asciutto, con nubi irregolari. Temperature stabili, con massime comprese tra 18 e 23 gradi.

