Meteo 1 Maggio col sole ma dura poco | quando torna la pioggia

sole sarà protagonista del Ponte del Primo Maggio, con giornate dal sapore quasi estivo. Chi sperava in un break di bel tempo per godersi una gita fuori porta può tirare un sospiro di sollievo. Ma attenzione: le mappe Meteo più aggiornate nascondono un colpo di scena in arrivo. E stavolta non si tratta solo di qualche isolato acquazzone, ma di una vera perturbazione che potrebbe stravolgere la situazione già a partire dal weekend.Leggi anche: Supermercati, chi resta aperto il 1° Maggio: la lista completaLeggi anche: Il famoso lascia il cellulare aperto con la moglie, lei ascolta l’amante e finisce malissimoAlta pressione africana: caldo anomalo e cieli sereniFino a sabato, l’Italia sarà sotto l’influenza diretta dell’Anticiclone Nord-Africano, che garantirà condizioni di tempo stabile e temperature ben al di sopra della media stagionale. 🔗 Tvzap.it - Meteo, 1 Maggio col sole ma dura poco: quando torna la pioggia Ilsarà protagonista del Ponte del Primo, con giornate dal sapore quasi estivo. Chi sperava in un break di bel tempo per godersi una gita fuori porta può tirare un sospiro di sollievo. Ma attenzione: le mappepiù aggiornate nascondono un colpo di scena in arrivo. E stavolta non si tratta solo di qualche isolato acquazzone, ma di una vera perturbazione che potrebbe stravolgere la situazione già a partire dal weekend.Leggi anche: Supermercati, chi resta aperto il 1°: la lista completaLeggi anche: Il famoso lascia il cellulare aperto con la moglie, lei ascolta l’amante e finisce malissimoAlta pressione africana: caldo anomalo e cieli sereniFino a sabato, l’Italia sarà sotto l’influenza diretta dell’Anticiclone Nord-Africano, che garantirà condizioni di tempo stabile e temperature ben al di sopra della media stagionale. 🔗 Tvzap.it

