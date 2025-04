Metamorfosi di Greco Un paese dentro la città | Vitalità e nuovi allarmi

Greco non sembra di essere a Milano. Il quartiere ricorda i paesi di un tempo, con la chiesa al centro della piazza, l'oratorio, il bar e i negozi storici attorno. Il tutto, però, senza essere tagliati fuori dalla città. La zona, nonostante l'assenza della metropolitana, è ben collegata e vive le stesse trasformazioni che hanno segnato molte altre aree.Negli ultimi anni, il commercio locale ha sofferto, la popolazione è cambiata e il degrado è aumentato, soprattutto per il numero crescente di senzatetto nei magazzini dismessi delle ferrovie. La percezione di insicurezza è salita, anche se la criminalità resta marginale e il quartiere può contare su un tessuto sociale vivo, sostenuto dall'impegno di numerose associazioni locali. "Greco è sempre stata una comunità con un'identità forte: aperta su Milano, ma con il senso di appartenenza di un paese", racconta Andrea Ghezzi, residente da generazioni.

