Metalmeccanici sciopero riuscito

sciopero per i lavoratori del comparto metalmeccanico. Ieri mattina davanti alla sede di Confindustria Ravenna, in via Barbiani, si sono ritrovati sindacalisti e lavoratori per chiedere a gran voce la riapertura delle trattativa con le associazioni datoriali per il rinnovo del contratto di settore. I dati odierni sulle adesioni allo sciopero in provincia di Ravenna e sull’ottima partecipazione al presidio confermano la determinazione dei lavoratori a proseguire nelle rivendicazioni. Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil sperano che presto si possa arrivare a una svolta che garantisca ai lavoratori gli attesi aumenti salariali, meno precarietà, riduzione degli orari ed estensione dei diritti, a partire da quello di lavorare in sicurezza."È importante – dicono i sindacalisti - rinnovare il contratto collettivo nazionale in tempi rapidi, per rispondere alla questione salariale, che pesa come un macigno sui lavoratori italiani, e per estendere i diritti, così da non subire la crisi e il rischio di una nuova ondata recessiva. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - "Metalmeccanici, sciopero riuscito" Nuova giornata diper i lavoratori del comparto metalmeccanico. Ieri mattina davanti alla sede di Confindustria Ravenna, in via Barbiani, si sono ritrovati sindacalisti e lavoratori per chiedere a gran voce la riapertura delle trattativa con le associazioni datoriali per il rinnovo del contratto di settore. I dati odierni sulle adesioni alloin provincia di Ravenna e sull’ottima partecipazione al presidio confermano la determinazione dei lavoratori a proseguire nelle rivendicazioni. Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil sperano che presto si possa arrivare a una svolta che garantisca ai lavoratori gli attesi aumenti salariali, meno precarietà, riduzione degli orari ed estensione dei diritti, a partire da quello di lavorare in sicurezza."È importante – dicono i sindacalisti - rinnovare il contratto collettivo nazionale in tempi rapidi, per rispondere alla questione salariale, che pesa come un macigno sui lavoratori italiani, e per estendere i diritti, così da non subire la crisi e il rischio di una nuova ondata recessiva. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Sciopero dei metalmeccanici "riuscito". A Torino scendono in strada in 5 mila - AGI - "La straordinaria riuscita dello sciopero nazionale di 8 ore di oggi in tutta Italia ha visto centinaia di migliaia di metalmeccaniche e metalmeccanici manifestare nelle principali città industriali del Paese da nord a sud. Con oggi sono 24 le ore di sciopero complessivamente realizzate dalle lavoratrici e dai lavoratori per riaprire la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro". 🔗agi.it

Metalmeccanici, pronte 8 ore di sciopero: "Riaprire le trattative per il rinnovo del contratto collettivo" - I metalmeccanici di Palermo e provincia incrociano le braccia per la mancata riapertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro "dovuta all’indisponibilità di Federmeccanica e Assistal - sostengono i sindacati - che continuano a trincerarsi ‘dietro la loro... 🔗palermotoday.it

Metalmeccanici, giovedì sciopero con manifestazione e corteo - I metalmeccanici genovesi incrociano le braccia e scendono in piazza per il rinnovo del contratto di lavoro. La protesta indetta da Fim e Fiom Genova si terrà domani, giovedì 20 febbraio, alle 9 davanti alla stazione ferroviaria di Principe per lo sciopero con manifestazione. Uilm invece... 🔗genovatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Metalmeccanici, sciopero riuscito; Metalmeccanici. Sciopero riuscito. Federmeccanica e Assistal riaprano la trattativa o intensificheremo le mobilitazioni.; Fim, Fiom, Uilm: “Le prime otto ore di sciopero sui territori sono pienamente riuscite. Ora riparta la trattativa”; Metalmeccanici, sindacati: “sciopero riuscito. Federmeccanica e Assistal riaprano la trattativa o intensificheremo le mobilitazioni”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

"Metalmeccanici, sciopero riuscito" - Nuova giornata di sciopero per i lavoratori del comparto metalmeccanico. Ieri mattina davanti alla sede di Confindustria Ravenna, in ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Sciopero nazionale metalmeccanici, a Imperia “in 450 attendono il rinnovo del contratto” - Presidio Fim Cisl e Fiom Cgil sotto la Provincia per incontrare Scajola. Richiesto a livello nazionale adeguamento salariale, clausola di salvaguardia e ... 🔗ilsecoloxix.it

Sciopero Metalmeccanici, a Genova fabbriche "occupate" per il rinnovo del contratto - Presìdi e picchetti davanti a molte aziende, dall'Ansaldo a Leonardo, corteo a Sestri Ponente. Sull'ex Ilva sindacati scettici: "Ancora in alto mare" ... 🔗rainews.it