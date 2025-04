Meta userà i tuoi dati per addestrare l’Intelligenza Artificiale | come fermarla entro il 31 maggio 2025

maggio 2025, Meta – la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp – inizierà ufficialmente a usare i tuoi dati pubblici e derivanti dall’uso delle sue piattaforme per addestrare i suoi modelli di Intelligenza Artificiale (IA). Questo significa che tutto ciò che hai scritto, postato, commentato o condiviso potrebbe finire nei database che alimentano chatbot come Meta AI, sistemi come LLaMA, e le future soluzioni basate sull’IA generativa.Perché è importante: non si tratta solo di privacy, ma di controllo sui tuoi datiSecondo quanto emerso da un comunicato ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali, Meta ha dichiarato che, a partire da fine maggio 2025, utilizzerà i contenuti pubblici degli utenti e quelli derivanti dall’interazione con i suoi servizi per migliorare i propri algoritmi di IA. 🔗 Quotidiano.net - Meta userà i tuoi dati per addestrare l’Intelligenza Artificiale: come fermarla entro il 31 maggio 2025 Da fine– la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp – inizierà ufficialmente a usare ipubblici e derivanti dall’uso delle sue piattaforme peri suoi modelli di Intelligenza(IA). Questo significa che tutto ciò che hai scritto, postato, commentato o condiviso potrebbe finire nei database che alimentano chatbotAI, sistemiLLaMA, e le future soluzioni basate sull’IA generativa.Perché è importante: non si tratta solo di privacy, ma di controllo suiSecondo quanto emerso da un comunicato ufficiale del Garante per la protezione deipersonali,ha dichiarato che, a partire da fine, utilizzerà i contenuti pubblici degli utenti e quelli derivanti dall’interazione con i suoi servizi per migliorare i propri algoritmi di IA. 🔗 Quotidiano.net

Meta userà i tuoi dati per l’AI: come opporsi e perché farlo subito - Meta userà i dati da Facebook e Instagram per addestrare l’AI. Puoi opporti, ma solo con una procedura precisa. Ecco cosa sapere e come proteggere la tua privacy digitale 🔗ilgiornale.it

Meta userà i dati degli utenti per la sua intelligenza artificiale: ecco i moduli per opporsi - È importante presentare opposizione entro fine maggio, per impedire a Meta di usare anche i dati già pubblicati, altrimenti il blocco riguarderà solo i contenuti successivi 🔗repubblica.it

Meta userà i dati pubblici per allenare l’IA: ecco come opporsi - Meta, la società che controlla le piattaforme social Facebook, Instagram, Threads e il servizio di messaggistica WhatsApp, ha annunciato l’avvio dell’addestramento dei propri modelli di Intelligenza Artificiale generativa utilizzando i contenuti pubblici condivisi dagli utenti adulti sulle sue piattaforme nell’Unione europea. L’iniziativa, che segue il recente lancio di Meta AI in Europa, è stata ideata per migliorare la capacità dell’assistente digitale di comprendere e riflettere le diverse culture, lingue e tradizioni presenti nel continente. 🔗panorama.it

