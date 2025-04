Meta supera le aspettative nel primo trimestre con forti ricavi pubblicitari

Meta ha reso noto risultati migliori del previsto per il primo trimestre, grazie ai solidi ricavi pubblicitari sulle sue piattaforme social. La società ha guadagnato 16,64 miliardi di dollari, pari a 6,43 dollari per azione, nel periodo gennaio-marzo, in aumento del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Il fatturato è aumentato del 16%, passando da 36,46 miliardi di dollari dell'anno precedente a 42,31 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano in media utili di 5,23 dollari per azione su un fatturato di 41,34 miliardi di dollari.Per il trimestre in corso, Meta prevede un fatturato compreso tra 42,5 e 45,5 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettano 43,84 miliardi di dollari. "Abbiamo iniziato un anno importante con entusiasmo, la nostra community continua a crescere e la nostra attività sta andando molto bene", ha dichiarato il CEO Mark Zuckerberg in una nota. 🔗 Quotidiano.net - Meta supera le aspettative nel primo trimestre con forti ricavi pubblicitari ha reso noto risultati migliori del previsto per il, grazie ai solidisulle sue piattaforme social. La società ha guadagnato 16,64 miliardi di dollari, pari a 6,43 dollari per azione, nel periodo gennaio-marzo, in aumento del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Il fatturato è aumentato del 16%, passando da 36,46 miliardi di dollari dell'anno precedente a 42,31 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano in media utili di 5,23 dollari per azione su un fatturato di 41,34 miliardi di dollari.Per ilin corso,prevede un fatturato compreso tra 42,5 e 45,5 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettano 43,84 miliardi di dollari. "Abbiamo iniziato un anno importante con entusiasmo, la nostra community continua a crescere e la nostra attività sta andando molto bene", ha dichiarato il CEO Mark Zuckerberg in una nota. 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Boeing supera le aspettative nel primo trimestre e conferma l'aumento della produzione - Boeing ha registrato nel primo trimestre risultati migliori della attese e ha confermato l'obiettivo di aumentare la produzione di aerei commerciali, rafforzando al contempo gli sforzi per la sicurezza. Tra gennaio e marzo, il gigante dell'aviazione ha calcolato una perdita di 123 milioni di dollari, inferiore rispetto ai 343 milioni di dollari persi nello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 18%, raggiungendo i 19,5 miliardi di dollari. 🔗quotidiano.net

Wta 1000 Miami 2025: Sabalenka supera anche Pegula, primo titolo in Florida per Aryna - La corsa di Aryna Sabalenka è inarrestabile: la bielorussa supera anche l’ostacolo Jessica Pegula e conquista il Wta 1000 di Miami 2025. Un percorso straordinario per la numero uno al mondo, che conferma sempre di più la leadership in vetta al ranking femminile. Il suo vantaggio su Iga Swiatek, infatti, diventa sempre più ampio complice l’uscita di scena anticipata della polacca. Inoltre, Aryna sale anche al primo posto nella race. 🔗sportface.it

Concerto del Primo Maggio 2025: Ermal Meta, Noemi e BigMama di nuovo alla conduzione - Sono stati confermati alla conduzione del Concerto del Primo maggio, dopo l'esperienza dello scorso anno Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'evento, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà nuovamente il contest 1MNEXT e sarà trasmesso su Rai3.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Meta supera le aspettative nel primo trimestre con forti ricavi pubblicitari; Gli EPS di Meta Platforms hanno battuto le aspettative per 1,19$, il fatturato supera le previsioni; Il fatturato del primo trimestre di Moncler supera le aspettative grazie alla tenuta della domanda asiatica; Boeing supera le aspettative nel primo trimestre con un aumento dei ricavi del 18%. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meta supera le aspettative con risultati finanziari del primo trimestre - Meta registra un aumento del 35% degli utili grazie ai ricavi pubblicitari. Le azioni crescono del 4,4% dopo l'annuncio. 🔗msn.com

Meta e Microsoft battono le stime sul primo trimestre grazie alla spinta dell’Ia - Meta ha registrato un fatturato di 42,31 mld di dollari rispetto alla stima media degli analisti di 41,40 mld di dollari, Microsoft ha dichiarato un aumento dei ricavi a 70,1 mld di dollari rispetto a ... 🔗ilsole24ore.com

L’economia italiana mostra una crescita modesta nel primo trimestre, supera le aspettative - Investing.com — L’economia italiana ha registrato una crescita dello 0,3% nel primo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, secondo i dati preliminari pubblicati mercoledì. Questo tasso di crescita ... 🔗it.investing.com