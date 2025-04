Meta supera le aspettative con risultati finanziari del primo trimestre

Meta ha reso noto risultati migliori del previsto per il primo trimestre, grazie ai solidi ricavi pubblicitari sulle sue piattaforme social. La società ha guadagnato 16,64 miliardi di dollari, pari a 6,43 dollari per azione, nel periodo gennaio-marzo, in aumento del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Il fatturato è aumentato del 16%, passando da 36,46 miliardi di dollari dell'anno precedente a 42,31 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano in media utili di 5,23 dollari per azione su un fatturato di 41,34 miliardi di dollari.Per il trimestre in corso, Meta prevede un fatturato compreso tra 42,5 e 45,5 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettano 43,84 miliardi di dollari. "Abbiamo iniziato un anno importante con entusiasmo, la nostra community continua a crescere e la nostra attività sta andando molto bene", ha dichiarato il ceo Mark Zuckerberg in una nota. 🔗 Quotidiano.net - Meta supera le aspettative con risultati finanziari del primo trimestre ha reso notomigliori del previsto per il, grazie ai solidi ricavi pubblicitari sulle sue piattaforme social. La società ha guadagnato 16,64 miliardi di dollari, pari a 6,43 dollari per azione, nel periodo gennaio-marzo, in aumento del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Il fatturato è aumentato del 16%, passando da 36,46 miliardi di dollari dell'anno precedente a 42,31 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano in media utili di 5,23 dollari per azione su un fatturato di 41,34 miliardi di dollari.Per ilin corso,prevede un fatturato compreso tra 42,5 e 45,5 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettano 43,84 miliardi di dollari. "Abbiamo iniziato un anno importante con entusiasmo, la nostra community continua a crescere e la nostra attività sta andando molto bene", ha dichiarato il ceo Mark Zuckerberg in una nota. 🔗 Quotidiano.net

