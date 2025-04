Meta lancia la sua app IA personale | un assistente vocale che può fare anche da social

Meta AI è una nuova app autonoma con voce sintetica full-duplex e social. Non è ancora disponibile in UE ma sostituisce View per gli occhiali Ray-Ban nei Paesi dove è attiva.

Meta lancia assistente IA nelle sue app in Ue - (Adnkronos) – Meta ha annunciato l'avvio del lancio graduale di Meta AI, il suo assistente basato sull'intelligenza artificiale, in 60 nuovi Paesi, tra cui quelli dell'Ue. Lo ha comunicato l'azienda in una nota. —multimedia/[email protected] (Web Info) 🔗periodicodaily.com

Social Media, Meta lancia “Edits”: l’App di Instagram per creare video - E’ già disponibile “Edits”, la nuova App di Meta per la creazione video di Instagram. Edits è un’applicazione pensata per i creator che amano realizzare i video direttamente da telefono e ha come obiettivo creare una modalità di lavoro più semplice, offrire potenti strumenti di editing e fornire insight basati sui dati. In un’unica App si riuniscono gli strumenti di editing più potenti: grazie ad una registrazione con fotocamera più lunga, una gestione dei progetti semplificata e un’esportazione di alta qualità senza watermark si può godere di un processo più flessibile. 🔗ildenaro.it

Meta lancia assistente IA nelle sue app in Ue: cos’è e come funziona - Meta ha annunciato il lancio progressivo di Meta AI, il suo assistente basato su intelligenza artificiale, in ben 60 nuovi Paesi, inclusi quelli dell’Unione Europea. L’azienda ha sottolineato che questa espansione rappresenta la più ampia implementazione di sempre per un prodotto IA, rendendolo disponibile in oltre 100 nazioni a livello globale. A partire da questa […] L'articolo Meta lancia assistente IA nelle sue app in Ue: cos’è e come funziona è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Meta lancia la sua nuova AI: "Sempre più sociale, intuitiva e personalizzata" - Verso una Intelligenza Artificiale sempre più sociale, intuitiva e personalizzata: l'evoluzione della AI continua a compiere passi in avanti nell'obiettivo di riflettere sempre più il mondo e le esper ... 🔗msn.com

Meta lancia l'app Meta AI per sfidare ChatGPT e Gemini AI - Meta presenta l'app Meta AI con tecnologia Llama 4, focalizzata su interazioni vocali avanzate e personalizzazione, per fare concorrenza a ChatGPT. 🔗msn.com

Nuova app Meta AI: l’intelligenza artificiale social e personalizzata - Meta presenta la nuova app Meta AI: un modo immediato per passare dagli Smart Glasses a esperienze social tramite l’intelligenza artificiale ... 🔗01net.it