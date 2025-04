Meta AI Zuckerberg e Nadella discutono di Intelligenza artificiale

Meta Mark Zuckerberg e Satya Nadella, ceo di Microsoft, discutono di Intelligenza artificiale. L'occasione è il lancio da parte di Meta della nuova app Meta AI che sfida ChatGpt. Lavorando per differenziarsi nell'affollato campo dell'Intelligenza artificiale, Meta Platforms ha lanciato un'app AI autonoma – con una componente di social media – per competere con la concorrente ChatGPT di OpenAI. E' un passo ulteriore rispetto all'uso dell'AI nei social media, già avviato da tempo su Whatsapp. I ceo di Meta e Microsoft a Menlo ParkMartedì 29 aprile 2025, alla conferenza inaugurale del colosso tecnologico californiano LlamaCon, a Menlo Park, il ceo di Meta Mark Zuckerberg ha chiacchierato con il ceo di Microsoft Satya Nadella in una discussione tecnica sulla velocità dello sviluppo dell'Intelligenza artificiale e su come la tecnologia sta cambiando sia le loro aziende sia il mondo.

