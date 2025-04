Meta AI arriva la nuova app | cos’è e a cosa serve

Meta ha rilasciato Meta AI una nuova app autonoma di intelligenza artificiale. L'azienda di Menlo Park guidata da Mark Zuckerberg ha dunque lanciato la sfida a ChatGPT di OpenAI, segnando l'ultimo step nella rivoluzione globale all'IA. L'app Meta AI, spiega l'azienda, è realizzata utilizzando il sistema di intelligenza artificiale Llama 4, rilasciato all'inizio del mese e promosso dall'azienda come un sistema più efficiente in termini di costi rispetto agli altri modelli concorrenti come Gemini, ChatGPT e DeepSeek. Si tratta dell'ultimo tassello di Meta che sta investendo miliardi di dollari nell'IA generativa e che, nelle scorse settimane, l'aveva integrata nel suo ecosistema di social network e messaggistica: WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. Le funzionalità di Meta AI per ora solo negli Stati UnitiGià da oggi, mercoledì 30 aprile, l'app Meta AI è scaricabile dall'AppStore per iOS e da Playstore per Android.

