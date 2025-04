Messina città del dono oltre 1 500 studenti coinvolti | c' è la data della premiazione

oltre 1.500 studenti e studentesse coinvolti, centinaia di opere creative ispirate al tema "Il tempo del dono": la seconda edizione del Premio Messina città del dono, promosso da FASTED Messina, si avvicina al suo evento più atteso.Centinaia sono gli studenti e le studentesse delle scuole.

Messina città del dono, verso la seconda edizione - Dopo il successo della prima edizione - che ha già coinvolto oltre 1.500 studenti e studentesse provenienti da scuole medie e da istituti superiori - torna il Premio “Messina Città del Dono”, un progetto promosso dall’Associazione Fasted Messina per diffondere la cultura del dono e della... 🔗messinatoday.it

Messina Città del Dono, la scuola che fa battere il cuore: tutto pronto per la seconda edizione del premio - Prosegue con entusiasmo e partecipazione la seconda edizione del Premio Messina Città del Dono, promosso da Fasted Messina ETS e ideato e curato da Letizia Bucalo Vita, fundraiser e comunicatrice sociale, che ha disegnato il format dell’iniziativa. Messina Città del Dono ha ricevuto il patrocinio... 🔗messinatoday.it

"65 per cento e oltre": la città esempio per la Sicilia. Schifani: "Messina sia traino per Catania e Palermo" - Si è conclusa oggi la seconda edizione di “65 per cento e oltre”, l’evento organizzato da Messinaservizi Bene Comune che ha messo al centro del dibattito il Modello Messina nella gestione dei rifiuti. Un confronto di due giorni che ha visto la partecipazione di amministratori, istituzioni... 🔗messinatoday.it

