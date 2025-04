Mercoledì – Stagione 2 | Anthony Michael Hall nel cast della serie

Mercoledì – Stagione 2: Anthony Michael Hall nel cast della serieSecondo quanto appreso da Variety, Anthony Michael Hall si è unito alla seconda Stagione di Mercoledì di Netflix con un ruolo al momento non rivelato. Il casting segna una riunione tra Hall e il produttore esecutivo e regista Tim Burton, con cui Hall aveva già collaborato per Edward mani di forbice del 1990, dove interpretava il bullo fidanzato di Kim e nemico del protagonista. Non resta ora che scoprire quale ruolo Hall interpreterà nella serie, anche se sono in molti a scommettere su una sua presenza come antagonista.Hall è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli iconici nei classici degli anni ’80 e ’90, tra cui “Sixteen Candles”, “Breakfast Club” e “Edward mani di forbice”. I crediti più recenti di Hall includono invece la terza Stagione della serie d’azione di successo di Amazon Prime Video “Reacher“, nonché il film della Universal “Halloween Kills” e il film di Netflix “Trigger Warning”. 🔗 2:nelSecondo quanto appreso da Variety,si è unito alla secondadidi Netflix con un ruolo al momento non rivelato. Iling segna una riunione trae il produttore esecutivo e regista Tim Burton, con cuiaveva già collaborato per Edward mani di forbice del 1990, dove interpretava il bullo fidanzato di Kim e nemico del protagonista. Non resta ora che scoprire quale ruolointerpreterà nella, anche se sono in molti a scommettere su una sua presenza come antagonista.è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli iconici nei classici degli anni ’80 e ’90, tra cui “Sixteen Candles”, “Breakfast Club” e “Edward mani di forbice”. I crediti più recenti diincludono invece la terzad’azione di successo di Amazon Prime Video “Reacher“, nonché il filmUniversal “oween Kills” e il film di Netflix “Trigger Warning”. 🔗 Cinefilos.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nella Basilica di San Francesco mercoledì 16 aprile alle 20:30 il concerto di Pasqua della Stagione concertistica aretina - Arezzo, 11 apriel 2025 – La Basilica di San Francesco ad Arezzo diventa un palcoscenico speciale in occasione del Concerto di Pasqua della Stagione Concertistica Aretina: appuntamento mercoledì 16 aprile alle ore 20:30 con protagonista l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, in un programma che accosta due capolavori assoluti del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 49 “La Passione” di Franz Joseph Haydn e la Sinfonia n. 🔗lanazione.it

Nuova stagione teatrale al Piccinni, la lettera agli abbonati: "Spettacoli dal mercoledì alla domenica" - "Grandi attori e attrici, registi di fama e autori che hanno segnato la storia della drammaturgia si alterneranno a nuove scritture e sguardi nuovi e provocatori sul contemporaneo, con spettacoli che spazieranno dalla prosa alla danza". Sono queste le parole contenute nella lettera agli abbonati... 🔗baritoday.it

Mare Fuori 5: il cast e i personaggi della nuova stagione, da mercoledì 12 marzo in streaming su RaiPlay - Sta per approdare su RaiPlay, e poi anche su Rai 2, Mare Fuori 5. L'Istituto Penale per i Minorenni accoglierà nuove ragazze e nuovi ragazzi: scopriamo tutte le novità sul cast. Mare Fuori 5 sta per arrivare in streaming su RaiPlay. I primi sei episodi saranno già disponibili da domani, mercoledì 12 marzo, e i restanti dal 26 marzo, quando la serie approderà anche in chiaro su Rai 2. Tra personaggi vecchi e nuovi, il cast ha sicuramente subito molti cambiamenti. 🔗movieplayer.it

Cosa riportano altre fonti

Mercoledì torna questa estate: primo trailer per la seconda stagione della serie Netflix; Mercoledì 2, il fattore Jenna Ortega e l'arrivo di Lady Gaga: quello che sappiamo sulla nuova stagione; Mercoledì, anche Lady Gaga presente nella seconda stagione; ‘Mercoledì 2’: anticipazioni sulla trama, quando esce e l’arrivo di Lady Gaga. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media