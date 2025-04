Mercato Juventus finale di stagione di fuoco per quel bianconero | la sua permanenza dipenderà da questo fattore! La situazione

Ci sono dubbi sulla permanenza di Francisco Conceicao alla Juve. questo è quanto ricalca la redazione di calcioMercato.com, che disegna uno scenario per il suo acquisto ai 30 milioni di euro della clausola.Il portoghese dovrà convincere Igor Tudor in questo scorcio finale di stagione. In tal senso un primo importante banco di prova potrebbe arrivare contro il Bologna. La squalifica di Kenan Yildiz gli spalancherà le porte della titolarità, attraverso cui dovrà dimostrare di essere da Juve.

Mercato Juventus, arrivano conferme: nome nuovo per l’attacco! La dirigenza bianconera pensa anche a lui per la prossima stagione. I dettagli - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, arrivano nuove conferme: nome nuovo per l’attacco in vista della prossima stagione. L’indiscrezione Spunta un nuovo nome per l’attacco del futuro. Il calciomercato Juve dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma sta trovando conferme l’indiscrezione lanciata nelle ultime ore dal giornalista Ekrem Konur. La notizia, infatti, sta rimbalzando anche in Portogallo: la Juventus e l’Inter starebbero monitorando con grande attenzione il nome di Pavlidis del Benfica. 🔗juventusnews24.com

Rescinde con la Juventus, la decisione cambia il finale di stagione - Una stagione davvero difficile quella della Juventus, tante brutte notizie per i tifosi bianconeri e ora arriva un’importante decisione. C’erano ben altre aspettative nella stagione della Juventus e invece il club bianconero vive un periodo piuttosto difficile. Negli ultimi giorni la società ha ufficializzato l’esonero di Thiago Motta e la sua sostituzione con Igor Tudor, emblema di un’annata complicata e che ha visto tante difficoltà. 🔗tvplay.it

Frattesi, un finale di stagione con il sorriso! In estate il mercato - L’Inter si prepara ad affrontare la questione legata a Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro è tornato a sorridere in campo. Adesso però servirà un ultimo step in vista del rush finale in Serie A, Champions League e Coppa Italia. GOL – Davide Frattesi a metà: tra un addio voluto a gennaio, a un sogno nerazzurro. Il centrocampista nerazzurro, dopo il periodo buio, pare sia tornato a sorridere con il gol segnato contro l’Udinese e che di fatto è servito per la vittoria contro i friulani. 🔗inter-news.it

Juve beffata sul più bello, trasferimento lampo a Milano: le cifre - Rischio beffa per la Juventus. C'è un altro top club di Serie A sul difensore che i bianconeri vorrebbero acquistare al posto di Gatti ... 🔗calcionow.it

Mercato Juve: possibile offerta del Fenerbahce per Vlahovic - Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus. Il mancato accordo per il rinnovo del contratto obbliga il club bianconero a valutare delle offerte nella prossima sessione estiva di ... 🔗it.blastingnews.com

Bargiggia a RBN: "La Juve cerca 2/3 attaccanti per la prossima stagione e occhio a Zirkzee" - La decisione della Juventus di prolungare il contratto di Arek Milik ha fatto discutere, perchè nessuno immaginava che questo rapporto potesse andare avanti. L'ultimo ... 🔗tuttojuve.com