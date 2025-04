Mercato Juve quel centravanti dice no a quella rivale di Serie A e può finire in Turchia! Mourinho può convincerlo a suon di milioni di euro Il possibile scenario

Mercato Juve, quell’attaccante dice no a una rivale di Serie A e adesso può farsi ammaliare da José Mourinho! Le ultimissime Jonathan David sembra lontano dal Mercato Juve. Almeno questo è quanto traspare su Fanatik. Il quotidiano turco ha asserito che l’attaccante del Lille ha rifiutato una prima offerta di 6 milioni di euro all’anno per 5 stagioni da parte dell’Inter.In questo scenario può spuntarla sorprendentemente il Fenerbahce. José Mourinho potrebbe convincere il 25enne attaccante con una proposta super allettante: il club di Istanbul può esaudire le richieste del classe 1999, il quale chiede 9 milioni di euro a stagione e un bonus alla firma pari a 15 milioni di euro. .com 🔗 Juventusnews24.com - Mercato Juve, quel centravanti dice no a quella rivale di Serie A e può finire in Turchia! Mourinho può convincerlo a suon di milioni di euro. Il possibile scenario l’attaccanteno a unadiA e adesso può farsi ammaliare da José! Le ultimissime Jonathan David sembra lontano dal. Almeno questo è quanto traspare su Fanatik. Il quotidiano turco ha asserito che l’attaccante del Lille ha rifiutato una prima offerta di 6diall’anno per 5 stagioni da parte dell’Inter.In questopuò spuntarla sorprendentemente il Fenerbahce. Josépotrebbe convincere il 25enne attaccante con una proposta super allettante: il club di Istanbul può esaudire le richieste del classe 1999, il quale chiede 9dia stagione e un bonus alla firma pari a 15di. .com 🔗 Juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cristiano Doni e quel mancato trasferimento dall’Atalanta alla Juve nel 2002: il più grande “What If” di mercato nerazzurro - Quando l’ex bandiera nerazzurra Cristiano Doni rischiò di trasferirsi dall’Atalanta alla Juventus nell’estate del 2002 Di trasferimenti mancati ce ne sono di milioni, ma alcuni avrebbero potuto cambiare la storia non solo di un calciatore, ma anche quello di una determinata squadra. Gerrard al Chelsea? Totti al Real Madrid e anche Cristiano Doni, ex bandiera […] 🔗calcionews24.com

Mercato Juve, Moretto fa il punto: «Da Ederson a Lookman passando per quel difensore, ecco cosa accadrà» - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, Moretto fa il punto su quello che potrebbe essere il futuro dei bianconeri: tutte le parole L’esperto di mercato Matteo Moretto ha analizzato quelle che potrebbero essere le prossime mosse del calciomercato Juve, in particolare le posizioni di Ederson e Lookman dell’Atalanta. SU EDERSON – «Ederson piace tantissimo a due club di Premier League che sono i due club di Manchester ma non solo. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, torna di moda quel difensore della Premier League? Il club inglese non lo ritiene incedibile ma… Gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, torna di moda quel difensore della Premier League? Cosa accadrà nella prossima sessione estiva Tra i difensori che sono stati accostati al calciomercato Juventus nelle scorse sessioni c’è sicuramente Kiwior, giocatore dell’Arsenal. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto ci sarebbero alcuni club italiani interessati. PAROLE – «Kiwior ha dimostrato di essere un giocatore affidabile ma per l’Arsenal non è incedibile, ovviamente dipenderà dall’offerta in quanto non ha un contratto a scadenza. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Mercato Juventus, serviranno 35-40 milioni per l'attaccante; Mercato Juve, c’è la svolta: scelto il nuovo attaccante; Kolo Muani è a Torino, Alberto Costa ufficiale: il mercato Juve decolla; Kolo Muani Juventus, quale futuro per il centravanti? Ultime. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Vlahovic via dalla Juve: spunta un altro club! La big di quel campionato mette nel mirino l’attaccante serbo. Destinazione a sorpresa - Vlahovic via dalla Juve: spunta un altro club! Le ultime novità sul futuro del centravanti: cosa filtra Secondo quanto riportato dal quotidiano Sabah, il Fenerbahce avrebbe mostrato interesse per Dusa ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: ecco il nuovo centravanti, la scelta di Giuntoli - Tutti i dubbi della Juventus relativi al prossimo mercato sono legati alla scelta del nuovo attaccante. Ecco chi è stato scelto. Clicca e leggi di p ... 🔗calcioline.com

Mercato Juventus, c’è anche quel nome per l’attacco: serviranno 35-40 milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti - Mercato Juventus, serviranno 35-40 milioni per l’attaccante: tutti gli aggiornamenti in vista dell’estate Non solo Osimhen, il grande sogno per l’attacco della Juventus. Il mercato Juventus valuta alt ... 🔗juventusnews24.com