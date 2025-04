Mercato Juve incredibile dietrofront? L’obiettivo dei bianconeri a centrocampo potrebbe restare nel suo club | quest’aspetto sarà decisivo Cosa succederà in estate

Mercato Juve, incredibile dietrofront per L'obiettivo a centrocampo? Dall'Inghilterra lanciano l'indiscrezione: Cosa sta succedendoArrivano notizie dall'Inghilterra sicuramente non positive per i tifosi bianconeri. Secondo quanto riportato dal Telegraph, Sandro Tonali potrebbe restare al Newcastle nonostante i tanti rumors che lo vedono lontano dal Regno Unito.Il grande obiettivo del Mercato Juve vorrebbe ripagare la fiducia che gli ha dato il club e soprattutto l'allenatore Howe e diventare un pilastro del progetto dei Magpies. Gli scenari legati al futuro del centrocampista potrebbero essere, quindi, completamente stravolti.

Giorgia Rossi a difesa dell’operato di Allegri alla Juve: «Quando è arrivato gli hanno venduto Ronaldo, a gennaio strapagano Vlahovic e ha gestito questa situazione incredibile» - di Redazione JuventusNews24Giorgia Rossi a difesa dell’operato di Allegri alla Juve: tutte le dichiarazioni della giornalista sull’ex allenatore bianconero La giornalista Giorgia Rossi ha parlato al podcast Aria Fritta difendendo l’operato di Allegri con la Juve: ecco cosa ha detto sull’ex bianconero. PAROLE – «Chi critica il triennio fatto da Allegri non si ricorda che: arriva e gli vendono Ronaldo. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, l’Inter spinge per l’obiettivo bianconero: «È il nome che fa sognare i tifosi». Duello in estate? La rivelazione - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, l’Inter fa sul serio per l’obiettivo bianconero: «È il nome che fa sognare i tifosi». Ci sarà un duello in estate? La rivelazione Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno rivelato gli ultimi aggiornamenti su Nico Paz, accostato anche al mercato Juve. Di seguito riportate le loro dichiarazioni. PAROLE – «Nico Paz è il classico nome che fa sognare i tifosi e c’è sicuramente un forte interesse da parte dell’Inter. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, Giuntoli vuole serrare le fila! Su quell’attaccante cresce la concorrenza: si è inserita una rivale italiana! - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, adesso Giuntoli ha fretta! Vuole anticipare quella rivale italiana che si è inserita per lui L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa luce sul futuro di Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese conteso dal mercato Juventus, dall’Inter e, adesso, anche dal Milan. Ecco lo scenario disegnato dalla Rosea. LUCCA JUVE – «Altre opzioni saranno offerte dal mercato: Lorenzo Lucca, dodici gol in 33 partite stagionali, è una candidatura valida. 🔗juventusnews24.com

