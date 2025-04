Mercato Juve in attacco sarà vera e propria rivoluzione | chi rischia di salutare il club in estate Gli aggiornamenti

Mercato Juve, in attacco sarà vera e propria rivoluzione: chi rischia di salutare il club bianconero nel corso della prossima estate. Gli aggiornamentiL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio al Mercato Juve, in particolare alla situazione riguardante l’attacco dei bianconeri che con ogni probabilità sarà oggetto di una vera e propria rivoluzione.Stando a quanto si apprende Vlahovic senza rinnovo verrà messo sul Mercato e ceduto al miglior offerente, per Kolo Muani si potrebbe scegliere di non rinnovare il prestito dal PSG. Capitolo Milik: il polacco rinnoverà di una stagione ma il suo futuro sarà lontano da Torino. .com 🔗 Juventusnews24.com - Mercato Juve, in attacco sarà vera e propria rivoluzione: chi rischia di salutare il club in estate. Gli aggiornamenti , in: chidiilbianconero nel corso della prossima. GliL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio al, in particolare alla situazione riguardante l’dei bianconeri che con ogni probabilitàoggetto di una.Stando a quanto si apprende Vlahovic senza rinnovo verrà messo sule ceduto al miglior offerente, per Kolo Muani si potrebbe scegliere di non rinnovare il prestito dal PSG. Capitolo Milik: il polacco rinnoverà di una stagione ma il suo futurolontano da Torino. .com 🔗 Juventusnews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Mercato Juve, in estate sarà vera rivoluzione in attacco: via Vlahovic e Kolo Muani, tutti i nomi sul tavolo per il nuovo corso - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, in estate sarà rivoluzione in attacco: via Vlahovic e Kolo Muani, tutti i nomi sul tavolo della dirigenza bianconera per il nuovo corso Il mercato Juve ha già lo sguardo rivolto a quello che succederà nel corso dell’estate. Al termine della stagione con ogni probabilità saluteranno sia Vlahovic che Kolo Muani, oltre chiaramente a Milik, e così i bianconeri avranno l’assoluta necessità di rituffarsi sul mercato. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, in estate sarà testa a testa col Napoli di Conte! Si accende la corsa all’obiettivo per l’attacco - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, in estate sarà testa a testa col Napoli di Conte! Si accende la corsa all’obiettivo per l’attacco: tutti gli ultimissimi aggiornamenti Il mercato Juve si è inserito prepotentemente nella corsa a Karim Adyemi, esterno d’attacco di proprietà del Borussia Dortmund per il quale già nel corso dell’ultima sessione estiva era stato fatto un tentativo. Come riportato da Nicolò Schira alcuni scout bianconeri lo hanno osservato di recente. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, il Manchester United avvisa i bianconeri: sarà testa a testa per quell’obiettivo in attacco! Il nuovo nome - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, il Manchester United avvisa i bianconeri: sarà testa a testa per quell’obiettivo in attacco! Il nuovo nome finito nel taccuino di Giuntoli C’è un nuovo nome per quanto riguarda l’attacco dei bianconeri del futuro. In questi ultimi giorni il mercato Juve è stato accostato con una certa insistenza a Liam Delap, centravanti dell’Ipswich Town. Second quanto riportato da The Athletic sul giocatore non ci sarebbero però soltanto i bianconero. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mercato Juve, in attacco sarà vera rivoluzione: chi rischia; Mercato Juventus: Tonali e altri due colpi in attacco con i soldi di Champions e prestiti; Juventus, rivoluzione in attacco: da Sesko e Hojlund ai profili alla Abraham, tutti gli obiettivi; Longari (Sportitalia): Attacco Juve? Dal mercato ci sarà una profonda rivoluzione. Su Vlahovic.... 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online