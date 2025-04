Mentre l’Europa rischia di stare al buio Ursula pensa solo ad avere più cannoni

Laverita.info - Mentre l’Europa rischia di stare al buio Ursula pensa solo ad avere più cannoni Il 12 maggio vertice con le industrie della Difesa: la Baronessa chiederà di aumentare la produzione promettendo investimenti. 🔗 Laverita.info

Leader BWA chiede legami economici Europa-Cina piu’ forti mentre dazi USA aumentano tensioni commerciali - L’Europa dovrebbe assumere un ruolo piu’ proattivo nel commercio globale e rafforzare i legami economici con la Cina per salvaguardare i propri interessi, piuttosto che reagire in modo passivo alle politiche statunitensi, ha dichiarato il leader di un gruppo commerciale tedesco in un’intervista a Xinhua. Michael Schumann, presidente della German Federal Association for Economic Development and Foreign Trade (BWA), ha esortato l’Europa ad adottare un approccio indipendente verso i propri interessi economici e a evitare di accettare passivamente delle conseguenze delle decisioni politiche ... 🔗romadailynews.it

Difesa Ue, Conte: piano ReArm rischia di portare Europa in guerra - Roma, 10 mar. (askanews) – “Ciò che serve è una efficiente difesa comune europea e non riarmare i singoli Stati. Così si finisce per arricchire le lobby delle armi senza migliorare la nostra sicurezza. Il piano ReArm rischia di portare l’Europa in guerra, Ursula von der Leyen si sta assumendo una grave responsabilità, peraltro evitando il voto del Parlamento europeo. Per questo domani tutto il M5s, anche deputati e senatori,arà davanti a quella assemblea per dire forte il suo no. 🔗ildenaro.it

L’Europa piagnucola mentre Trump stabilisce un dialogo con Putin e normalizza i rapporti con la Russia - Trump ha avviato la normalizzazione dei rapporti degli USA con la Russia. Lo ha fatto con la storica telefonata di mercoledì a Putin, nella quale i due presidenti hanno discusso della fine delle ostilità in Ucraina e di anche di altri temi. Intanto l’Europa piagnucola e si lamenta di essere stata accantonata. In realtà, all’angolo ci si è messa da sola. Iniziare subito il dialogo con Putin Già in campagna elettorale Trump aveva indicato la priorità di iniziare appena possibile il dialogo con la Russia. 🔗strumentipolitici.it

Così lo scontro Usa-Europa sullo Swift rischia di sabotare la pace in Ucraina - Mentre Stati Uniti e Russia discutono ... L'articolo Così lo scontro Usa-Europa sullo Swift rischia di sabotare la pace in Ucraina proviene da InsideOver. 🔗msn.com