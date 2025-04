Menopausa una corsa verso il benessere | come partecipare il 4 e 5 maggio

Menopausa e benessere: Muoversi è la Chiave! È questo il concept di Manuela Peretti, fondatrice della Community Manupausa, che da anni si impegna con passione e (tanta) energia nella divulgazione delle corrette informazioni sulla Menopausa. Le sue iniziative sono social, ma non solo. come questo convegno intitolato “Menopausa: una corsa verso il benessere” che si terrà il 3 maggio presso il Salone di Palazzo Gotico di Piacenza. Ma non basta. Il giorno successivo, il 4 maggio, si svolgerà la ManuPausa Marathon, una corsacamminata di 2 km in allegra compagnia. Gli eventi sono aperti a tutte e a tuttio. Perché anche gli uomini sono i benvenuti, Ecco come partecipare. Leggi anche › Menopausa con ManuPausa: l’intervista alla prima blogger italiana per le donne over › Giornata mondiale della Menopausa, il Manifesto di iODonna: le 10 cose per viverla meglio Manifesto della Nuova Menopausa: una guida completa per viverla al meglio X Menopausa insieme. 🔗 Iodonna.it - Menopausa, una corsa verso il benessere: come partecipare il 4 e 5 maggio : Muoversi è la Chiave! È questo il concept di Manuela Peretti, fondatrice della Community Manupausa, che da anni si impegna con passione e (tanta) energia nella divulgazione delle corrette informazioni sulla. Le sue iniziative sono social, ma non solo.questo convegno intitolato “: unail” che si terrà il 3presso il Salone di Palazzo Gotico di Piacenza. Ma non basta. Il giorno successivo, il 4, si svolgerà la ManuPausa Marathon, unacamminata di 2 km in allegra compagnia. Gli eventi sono aperti a tutte e a tuttio. Perché anche gli uomini sono i benvenuti, Ecco. Leggi anche ›con ManuPausa: l’intervista alla prima blogger italiana per le donne over › Giornata mondiale della, il Manifesto di iODonna: le 10 cose per viverla meglio Manifesto della Nuova: una guida completa per viverla al meglio Xinsieme. 🔗 Iodonna.it

