Meno incidenti sul lavoro in Toscana ma più morti

Toscana diminuiscono gli incidenti sul lavoro, ma aumentano quelli mortali. Emerge dai dati Anmil resi noti alla vigilia del Primo Maggio. In particolare nei primi due mesi del 2025 gli infortuni mortali, rispetto al 2024, sono passati da 7 a 12. E crescono anche le malattie professionali denunciate. Gli incidenti sul lavoro, provincia per provinciaIn totale gli infortuni denunciati in Toscana sono stati 6.924 (-7,3%, meglio del -3,4% medio nazionale), mentre le malattie professionali sono 2.325 (+4,5%, incremento più basso rispetto al +5,8% nazionale). Per quanto riguarda gli infortuni, il trend di diminuzione accomuna tutte le province della Toscana a parte Lucca (+1,6%), con percentuali negative in doppia cifra per Prato (-17,4%), Grosseto (-17,2%) e Massa Carrara (-16,3%), Il maggior numero di infortuni si è verificato nell'area metropolitana di Firenze (2.

Cosa riportano altre fonti

