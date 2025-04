Menarini Bus sindacati in allarme | Basta licenziamenti servono assunzioni e attenzioni del Governo

Menarini Bus, il percorso di riorganizzazione sta procedendo pur fra difficoltà, a Bologna è in corso la trattativa con Leonardo per l’acquisizione dell’immobile, mentre ad Avellino si stanno risolvendo i problemi di fornitura e di conseguenza quelli di produzione. Per. 🔗 Avellinotoday.it - Menarini Bus, sindacati in allarme: "Basta licenziamenti, servono assunzioni e attenzioni del Governo" Secondo la Direzione diBus, il percorso di riorganizzazione sta procedendo pur fra difficoltà, a Bologna è in corso la trattativa con Leonardo per l’acquisizione dell’immobile, mentre ad Avellino si stanno risolvendo i problemi di fornitura e di conseguenza quelli di produzione. Per. 🔗 Avellinotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Bus, sindacati all’attacco: "Nessuna tutela degli autisti". Scatta l’allarme sicurezza - Gravi criticità nel trasporto pubblico locale in Toscana, in particolare nella provincia di Arezzo. Le organizzazioni sindacali di categoria – Cgil, Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl – denunciano una situazione ormai strutturale che coinvolge tanto il personale viaggiante quanto quello delle officine aziendali, penalizzati da una carenza cronica di organico. "A risentirne è la qualità del servizio, ma anche le condizioni di lavoro, sempre più pesanti". 🔗lanazione.it

Menarini Bus, sindacati: "L'azienda rischia di ripiombare nel caos" - Allarme per il futuro della Menarini Bus. A lanciarlo sono Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil di Bologna secondo cui l’azienda “rischia di ripiombare nel caos” mentre “risulta assordante il silenzio del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy che, nonostante le ripetute richieste di incontro da... 🔗avellinotoday.it

Isee 2025 beffa, l'allarme dei sindacati: «Cittadini costretti a pagare per ottenere agevolazioni sociali» - Un diritto trasformato in costo, ecco il paradosso della nuova normativa per il nuovo calcolo dell’Isee che esclude i titoli di Stato dal conteggio e inserisce altre modifiche. Il decreto attuativo, tuttavia, non ha previsto alcuna copertura finanziaria per la rielaborazione gratuita delle Dsu... 🔗anconatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Menarini Bus, sindacati in allarme: Basta licenziamenti, servono assunzioni e attenzioni del Governo; Menarini bus, l'allarme dei sindacati; Menarini Bus, nuovo allarme dai sindacati: “Rischio di ripiombare nel caos”; Menarini Bus, sindacati: L'azienda rischia di ripiombare nel caos. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Menarini, incontro al Ministero. I sindacati chiedono chiarezza e rilancio - "Chiediamo a Menarini Bus responsabilità sociale e al ministero doverosa attenzione - affermano i sindacati - Pur comprendendo le difficoltà insite nel percorso di ristrutturazione, chiediamo ... 🔗rainews.it

Menarini bus, l'allarme dei sindacati - CIGL, CISL e UIL: a 10 mesi dall'ingresso nella compagine societaria della nuova proprietà non c'è traccia del rilancio ... 🔗rainews.it

Bus, sindacati all’attacco: "Nessuna tutela degli autisti". Scatta l’allarme sicurezza - Gravi criticità nel trasporto pubblico locale in Toscana, in particolare nella provincia di Arezzo. Le organizzazioni sindacali di categoria – Cgil, Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl – denunciano una ... 🔗lanazione.it