Memorial day arriva L' acchianata della legalità

Memorial day in programma per il 4 maggio, un giorno di riflessione dedicato alla memoria delle vittime della mafia e dell'illegalità, si svolgerà il cammino della memoria "L'acchianata della legalità", un pellegrinaggio simbolico verso il santuario di Santa Rosalia sul Monte.

Arriva il Record store day, il giorno dei vinili - Il prossimo 12 aprile si celebra il ‘Record Store Day’, la giornata mondiale ideata nel 2007 dall’impiegato statunitense Chris Brown con l’intento di celebrare il vinile e quindi i negozi di dischi indipendenti. Se fino a qualche anno fa la festa era molto sentita e partecipata, con tanti eventi e iniziative, ora l’entusiasmo si è un po’ raffreddato. "L’iniziativa era nata con delle buone intenzioni – afferma Gianni Corbari di Jean Music Room a Ravenna – in un negozio Usa indipendente come il nostro. 🔗ilrestodelcarlino.it

Arriva il Memorial Gianluca Camplone, in ricordo del dirigente dello Sci Club Aterno tragicamente scomparso sul Gran Sasso - Un Memoriial per mantenere ancora più vivo il ricordo di un amico. Gianluca Camoplone verrà ricordato dagli amici nei luoghi che amava, conn raduno di Sci Alpinismo in onore del dirigente dello Sci Club Aterno Pescara, tragicamente scomparso il 27 maggio 2023 in un incidente sul Gran Sasso... 🔗ilpescara.it

Arriva l’Aboca day il 4 maggio - Arezzo, 16 aprile 2025 – Aboca day il 4 maggio. Un'intera giornata alla scoperta dell'azienda Aboca tra visite guidate, passeggiate fra le coltivazioni di collina e attività di laboratorio. PROGRAMMA: Ore 10.00: ritrovo in Località Aboca, 20 a Sansepolcro (AR) e inizio della visita guidata alle coltivazioni. Ore 11.00: inizio dell'attività di laboratorio in serra. Ore 12.30: fine delle attività della mattinata. 🔗lanazione.it

