Meloni;altri 600mln su sicurezza lavoro

sicurezza"sul lavoro. "Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base alla loro condotta"sul tema. Nel video, diffuso dopo il CdM, Meloni afferma anche che "crescono i salari reali in controtendeza rispetto a quanto accadeva nel passato". 🔗 13.32 "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più":così la premier Meloni in un video in cui sottolinea che sono stati recuperati altri 650mln che portano "a 1,2mld le risorse disponibili per migliorare la"sul. "Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base alla loro condotta"sul tema. Nel video, diffuso dopo il CdM, Meloni afferma anche che "crescono i salari reali in controtendeza rispetto a quanto accadeva nel passato". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

"Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza": costituito il Comitato provinciale per i referendum abrogativi - Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell’8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la democrazia, evidenzia la Cgil Messina. Ieri pomeriggio nella sede del sindacato si è ufficialmente... 🔗messinatoday.it

Lavoro nero e mancanza di sicurezza: denunciati due imprenditori - Pisa, 15 marzo 2025 – Due imprenditori sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa per violazioni delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri. I controlli, effettuati a Marina di Pisa e Bientina, hanno portato alla sospensione di due attività e a sanzioni amministrative per un totale di oltre 10.000 euro. A Marina di Pisa, un’impresa edile è stata fermata per impiego di lavoratori in nero, tra cui un operaio privo di permesso di soggiorno. 🔗lanazione.it

Cannabis light fuorilegge col decreto sicurezza: in 24 ore in fumo 500 milioni (e 30mila posti di lavoro) - C'è Made in Italy e Made in Italy. E se il vino italiano va sostenuto e protetto dai dazi statunitensi, il comparto della cannabis light, nonostante conti un giro d'affari da mezzo miliardo e dia lavoro a circa 30mila persone, può essere raso al suolo con una decretazione d'urgenza. Da un giorno... 🔗cataniatoday.it

