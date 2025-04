Meloni | altri 600mln su sicurezza lavoro

Meloni in un video in cui sottolinea che sono stati recuperati altri 650mln che portano "a 1,2mld le risorse disponibili per migliorare la sicurezza"sul lavoro. "Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base alla loro condotta"sul tema. Nel video, diffuso dopo il CdM, Meloni afferma anche che "crescono i salari reali in controtendeza rispetto a quanto accadeva nel passato". 🔗 13.32 "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più":così la premierin un video in cui sottolinea che sono stati recuperati650mln che portano "a 1,2mld le risorse disponibili per migliorare la"sul. "Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base alla loro condotta"sul tema. Nel video, diffuso dopo il CdM,afferma anche che "crescono i salari reali in controtendeza rispetto a quanto accadeva nel passato". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Meloni: misure per sicurezza sul lavoro - 8.24 "In vista del Primo Maggio pensiamo a interventi concreti per la sicurezza sul lavoro, perché è inaccettabile che ogni giornata sia scandita da morti e infortuni". Lo dice la premier, Giorgia Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera. Sull'incontro fra Trump e Zelensky a San Pietro: "Non sarei mai stata lì, non c'entravamo noi altri leader", dice la premier, "forse l'ultimo regalo di Papa Francesco a noi tutti". 🔗servizitelevideo.rai.it

