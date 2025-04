Meloni | Stanziati altri 650 milioni per la sicurezza su lavoro

Meloni ha annunciato che il governo ha «reperito insieme all'Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete» per la sicurezza sul lavoro. La somma, ha spiegato la presidente del Consiglio, si va ad aggiungere «ai 600 milioni destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti». Il governo incontrerà i sindacati l'8 maggio: la Cisl chiede un patto sul lavoro con la politica.Il videomessaggio pubblicato da Meloni sui social«Continueremo a mettere al centro la cultura della prevenzione perché prevenire è sempre il migliore degli investimenti possibili. Dedicheremo risorse alla formazione dei lavoratori, intendiamo occuparci anche di scuola, non solo rafforzando la conoscenza di questi temi, di queste materie tra i giovani, ma anche rendendo strutturale l'assicurazione Inail per studenti e docenti che questo governo ha introdotto nel 2023», ha dichiarato Meloni nel videomessaggio: «C'è ancora tanto da fare anche, forse soprattutto, sul fronte della sicurezza sul lavoro.

