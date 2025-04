Meloni lancia alleanza per la sicurezza sul lavoro

alleanza per la sicurezza sul lavoro, alla vigilia del Primo Maggio la Premier Meloni lancia una proposta per coinvolgere tutte le parti sociali contro le morti bianche. Meloni lancia alleanza per la sicurezza sul lavoro TG2000. 🔗 Tv2000.it - Meloni lancia alleanza per la sicurezza sul lavoro Un’per lasul, alla vigilia del Primo Maggio la Premieruna proposta per coinvolgere tutte le parti sociali contro le morti bianche.per lasulTG2000. 🔗 Tv2000.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Giorgia Meloni: la sicurezza dell'Europa è garantita dall'Alleanza Atlantica - "Io ho sempre detto e ritengo che queste garanzie di sicurezza devono essere realizzate nel contesto dell'Alleanza Atlantica perché penso che questa è la cornice migliore per garantire una pace che non sia né fragile né temporanea, perché appunto non ci sia più il rischio che l'Europa possa ripiombare nel dramma della guerra. Le altre soluzioni come ho già detto mi sembrano più complesse e francamente meno efficaci". 🔗quotidiano.net

Giorgia Meloni: Europa tra sicurezza e competitività con l'Alleanza atlantica - "Siamo d'accordo che oggi più che mai le grandi questioni che l'Europa non può permettersi di eludere, sono la sicurezza dei cittadini e la competitività del sistema produttivo. L'Europa deve avere il coraggio di lavorare in maniera concreta per consolidare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica in ottica di complementarietà strategica con quello americano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte dopo l'incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson, a Palazzo Chigi. 🔗quotidiano.net

Lo scudo Nato senza essere dentro l’Alleanza: cos’è l’estensione dell’articolo 5 proposta da Meloni per la sicurezza di Kiev e che effetto potrebbe fare su Putin - Nel mare di dichiarazioni a margine del vertice sulla Sicurezza di Londra, tra chi invoca maggiore autonomia europea, chi parla di “piani di pace” e chi li ridimensiona a “spunti”, chi spinge per lo scontro con Vladimir Putin e chi invece vuole rimanere il più legato possibile alle posizioni di Donald Trump, Giorgia Meloni, nel suo complicato gioco di equilibri tra Washington e Bruxelles, mette sul tavolo una nuova proposta: “Trump, Putin, Zelensky, gli interlocutori sono tanti, ma intanto bisogna provare a pensare un po’ fuori dagli schemi, pensare un po’ in modo creativo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meloni lancia alleanza per la sicurezza sul lavoro; Primo Maggio, lo spot di Meloni: 1 miliardo per la sicurezza ma zero ispettori. E la Cisl applaude; Lavoro, Meloni: Altri 650 milioni per sicurezza. L'8 maggio incontro con sindacati; G20, Lula lancia l'alleanza contro la fame. Meloni: «Collaborazione decisiva». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sicurezza sul lavoro, Meloni: "Basta indifferenza e rassegnazione, spero in alleanza dei sindacati" - Nel videomessaggio del Primo Maggio, Giorgia Meloni rivendica i risultati raggiunti sul fronte occupazionale, con oltre un milione di posti di lavoro creati e il tasso di occupazione femminile al mass ... 🔗repubblica.it

Meloni annuncia un miliardo e 200 milioni per la sicurezza sul lavoro: "Occupazione record, ma serve più prevenzione" - ROMA (ITALPRESS) – “Sono orgogliosa del fatto che in poco più di due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro: abbiamo raggiunto il record di… Leggi ... 🔗informazione.it

Meloni: 'Altri 650 milioni per la sicurezza sul lavoro'. L'8 maggio il governo incontra i sindacati - Il video della premier al termine del Consiglio dei ministri. Cisl: 'Serve un patto tra politica e parti sociali' (ANSA) ... 🔗ansa.it