Meloni lancia alleanza per la sicurezza sul lavoro

Giorgia Meloni: la sicurezza dell'Europa è garantita dall'Alleanza Atlantica - "Io ho sempre detto e ritengo che queste garanzie di sicurezza devono essere realizzate nel contesto dell'Alleanza Atlantica perché penso che questa è la cornice migliore per garantire una pace che non sia né fragile né temporanea, perché appunto non ci sia più il rischio che l'Europa possa ripiombare nel dramma della guerra. Le altre soluzioni come ho già detto mi sembrano più complesse e francamente meno efficaci". 🔗quotidiano.net

Giorgia Meloni: Europa tra sicurezza e competitività con l'Alleanza atlantica - "Siamo d'accordo che oggi più che mai le grandi questioni che l'Europa non può permettersi di eludere, sono la sicurezza dei cittadini e la competitività del sistema produttivo. L'Europa deve avere il coraggio di lavorare in maniera concreta per consolidare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica in ottica di complementarietà strategica con quello americano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte dopo l'incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson, a Palazzo Chigi. 🔗quotidiano.net

Lavoro, la mossa di Meloni: «Più fondi per la sicurezza». L’8 maggio sindacati a Palazzo Chigi - Contro gli incidenti altri 650 milioni. Landini (Cgil): vedremo. La premier: i salari salgono più della media Ue. Schlein (PD): racconta un’Italia che non esiste ... 🔗msn.com