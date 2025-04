Meloni | I salari reali crescono

Meloni interviene con un videomessaggio per rivendicare i risultati dell’azione di governo sul fronte dei salari. «crescono i salari reali, in controtendenza rispetto a quello che accadeva nel passato», ha dichiarato dopo la riunione del Consiglio dei ministri.Nel suo intervento, Meloni ha tracciato un confronto con il passato recente: «Tra il 2013 e il 2022, mentre nel resto d’Europa il potere d’acquisto aumentava del 2,5%, in Italia diminuiva del 2%. Da ottobre 2023, però, la tendenza si è invertita». Secondo la premier, le famiglie italiane stanno recuperando potere d’acquisto grazie a una dinamica salariale «migliore, e non peggiore, rispetto a quella del resto d’Europa».Meloni ha riconosciuto che il lavoro da fare resta «molto, molto», ma ha sottolineato che «i numeri che alla fine raccontano la realtà sono incoraggianti». 🔗 Panorama.it - Meloni: «I salari reali crescono» Alla vigilia del Primo Maggio, la presidente del Consiglio Giorgiainterviene con un videomessaggio per rivendicare i risultati dell’azione di governo sul fronte dei. «, in controtendenza rispetto a quello che accadeva nel passato», ha dichiarato dopo la riunione del Consiglio dei ministri.Nel suo intervento,ha tracciato un confronto con il passato recente: «Tra il 2013 e il 2022, mentre nel resto d’Europa il potere d’acquisto aumentava del 2,5%, in Italia diminuiva del 2%. Da ottobre 2023, però, la tendenza si è invertita». Secondo la premier, le famiglie italiane stanno recuperando potere d’acquisto grazie a una dinamicaale «migliore, e non peggiore, rispetto a quella del resto d’Europa».ha riconosciuto che il lavoro da fare resta «molto, molto», ma ha sottolineato che «i numeri che alla fine raccontano la realtà sono incoraggianti». 🔗 Panorama.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Lavoro: Meloni, crescono salari reali, famiglie stanno recuperando potere acquisto - Roma, 30 apr. (LaPresse) – “Domani è la festa dei lavoratori e anche quest’anno il governo ha deciso di celebrarla con i fatti perché crediamo che questo sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande la nostra nazione”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso via social al termine del Cdm. “L’Italia – sottolinea la premier – è sempre di più una repubblica fondata sul lavoro e io sono orgogliosa del fatto che in poco più di due anni e mezzo siano stati creati oltre un milione di posti di lavoro. 🔗lapresse.it

Il videomessaggio di Meloni per l’1 maggio: “I salari crescono. In campo altri 600 milioni per la sicurezza sul lavoro” - “Domani è la festa dei lavoratori e anche quest’anno il governo ha deciso di celebrarla con i fatti perché crediamo che questo sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande la nostra nazione”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso via social al termine del Cdm. “L’Italia – sottolinea la premier – è sempre di più una repubblica fondata sul lavoro e io sono orgogliosa del fatto che in poco più di due anni e mezzo siano stati creati oltre un milione di posti di lavoro. 🔗ilfattoquotidiano.it

Salari reali in Italia: 8,7 punti sotto il 2008, peggior risultato nel G20 - I salari reali in Italia sono inferiori di 8,7 punti rispetto a quelli del 2008. Lo si legge nel Rapporto mondiale sui salari dell'Ilo pubblicato oggi. L'Italia si distingue, si legge, per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo con salari reali inferiori a quelli del 2008. La crescita dei salari reali che si è determinata nel 2024 non è stata sufficiente a compensare le perdite salariali subite durante il periodo di alta inflazione. 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meloni: I salari reali crescono; Sui salari Meloni rivendica un’altra “inversione di tendenza” che non c’è; Meloni: I salari reali crescono; Meloni: «I salari reali crescono. Dal governo 1,2 miliardi per la sicurezza sul lavoro». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Meloni: «I salari reali crescono. Dal governo 1,2 miliardi per la sicurezza sul lavoro» - «Crescono i salari reali in controtendenza rispetto a quello che accadeva nel passato». Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio pubblicato dopo il Consiglio dei ministri, alla vigilia del ... 🔗msn.com

Lavoro: Meloni, crescono salari reali, famiglie stanno recuperando potere acquisto - Roma, 30 apr. (LaPresse) – “Domani è la festa dei lavoratori e anche quest'anno il governo ha deciso di celebrarla con i fatti perché crediamo che questo sia ... 🔗msn.com

1 maggio, Meloni: “Creato oltre un milione di posti di lavoro, in Italia crescono gli occupati e i salari” - La premier: "Da ottobre 2023 la tendenza è cambiata, le famiglie stanno recuperando il loro potere d'acquisto" ... 🔗dire.it