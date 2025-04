Meloni festeggia la crescita dei salari reali e schiva le domande sull’allarme di Mattarella Ecco cosa non dice

Meloni non partecipa alla conferenza stampa convocata subito dopo il consiglio dei ministri. Anche stavolta preferisce parlare al Paese via videomessaggio: alla vigilia del Primo maggio, vuole evitare domande sulle parole durissime arrivate martedì da Sergio Mattarella, che ha messo il dito nella piaga ricordando come i "salari insufficienti" siano "una grande questione per l'Italia". E infatti la premier, nell'intervento registrato, cita il capo dello Stato solo per quanto riguarda la piaga delle morti sul lavoro. Sui salari sceglie con cura l'unico dato positivo: quelli reali – cioè corretti per l'inflazione – crescono, dice. "In controtendenza rispetto a quello che accadeva nel passato, con i precedenti governi". Peccato che il governo non c'entri nulla: è semplicemente l'effetto del raffreddamento dei prezzi, che hanno interrotto la corsa iniziata dopo l'invasione russa dell'Ucraina con relativo impatto sul potere d'acquisto, e del contemporaneo rinnovo di alcuni contratti collettivi.

