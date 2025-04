Meloni | dal governo 12 miliardi per la sicurezza sul lavoro

sicurezza sul lavoro. E' quanto stanziato dal governo, secondo quanto annuncia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video al termine del Cdm."Abbiamo reperito insieme all'Inail - spiega - altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete che, insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti, portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro. Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base chiaramente alla loro condotta in materia di sicurezza con particolare attenzione al mondo agricolo". 🔗 Quotidiano.net - Meloni: dal governo 1,2 miliardi per la sicurezza sul lavoro Roma, 30 apr. (askanews) - Un miliardo e duecento milioni di euro per lasul. E' quanto stanziato dal, secondo quanto annuncia la presidente del Consiglio Giorgiain un video al termine del Cdm."Abbiamo reperito insieme all'Inail - spiega - altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete che, insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti, portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare lasui posti di. Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base chiaramente alla loro condotta in materia dicon particolare attenzione al mondo agricolo". 🔗 Quotidiano.net

