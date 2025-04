Meloni | Altri 600 milioni per la sicurezza sul lavoro

Altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro». 🔗 Laverita.info - Meloni: «Altri 600 milioni per la sicurezza sul lavoro» Il premier a margine del Cdm: «Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all'Inail650di euro per mettere in campo nuove misure concrete che insieme ai 600già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200le risorse disponibili per migliorare lasui posti di». 🔗 Laverita.info

