Melissa Gilbert la vita vera di Laura de La Casa nella Prateria e degli altri

La Borsa o la Vita: qual è la vera strategia di Trump e a cosa sta mirando - Qualche giorno fa a Palermo uno sposo prima delle nozze è scappato con la borsa dei regali del matrimonio, lasciando la sposa povera e pazza come si dice. Trump è riuscito almeno in uno scopo, per lui fondamentale da vero Tycoon, avere l’attenzione di tutti bruciando una massa di miliardi in azioni che nemmeno la Lehman Brothers. A me gli occhi please! È stato questo l’intento nel portare il paese più liberista e liberale del mondo ad una dimensione da anni trenta del secolo scorso. 🔗thesocialpost.it

Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez: "La vita vera è una sfida, ma noi siamo ancora più uniti" - I due ex amatissimi concorrenti del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez, raccontano come procede la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. 🔗comingsoon.it

Happy Face storia vera: significato nome, vittime, Melissa Moore oggi - Dal 21 marzo 2025 è disponibile su Paramount+ Happy Face. Si tratta di una serie TV che si basa su crimini davvero accaduti. Protagonista è il serial killer Keith Jesperson ed è proprio sua figlia a raccontare quanto accaduto. Infatti, stiamo parlando di un adattamento del podcast Happy Face di Melissa G. Moore e della sua autobiografia Shattered Silence. In particolare, racconta il momento in cui la sua vita è stata sconvolta dopo aver scoperto che suo padre era il temutissimo Happy Face Killer. 🔗latuafonte.com

