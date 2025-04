Melavì si ferma Scatta la cassa per i dipendenti

cassa integrazione a partire da domani, 1° maggio. Ma neppure per tutti. Sono, infatti, 53 i lavoratori avventizi della cooperativa Melavì per i quali il rapporto di lavoro si concluderà alla naturale scadenza del contratto, non essendo prevista per loro alcuna forma di ammortizzatore sociale.Per gli altri diciotto, dei quali otto sono gli operai e dieci gli impiegati assunti a tempo indeterminato, il tempo in "cassa" servirà – almeno - ad affrontare con maggiore serenità il proprio futuro professionale. Futuro che è stato al centro dell’assemblea sindacale che si è svolta lunedì a Tovo in seguito alla recente comunicazione inviata dall’azienda a Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil con la quale Melavì ha reso noto che "in virtù del perdurare dello stato di crisi e degli esiti negativi della composizione negoziata della crisi, ha proceduto al deposito di istanza di accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e la successiva cessazione dell’attività". 🔗 Ilgiorno.it - Melavì si ferma. Scatta la cassa per i dipendenti Stipendi di marzo ancora da ricevere eintegrazione a partire da domani, 1° maggio. Ma neppure per tutti. Sono, infatti, 53 i lavoratori avventizi della cooperativaper i quali il rapporto di lavoro si concluderà alla naturale scadenza del contratto, non essendo prevista per loro alcuna forma di ammortizzatore sociale.Per gli altri diciotto, dei quali otto sono gli operai e dieci gli impiegati assunti a tempo indeterminato, il tempo in "" servirà – almeno - ad affrontare con maggiore serenità il proprio futuro professionale. Futuro che è stato al centro dell’assemblea sindacale che si è svolta lunedì a Tovo in seguito alla recente comunicazione inviata dall’azienda a Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil con la qualeha reso noto che "in virtù del perdurare dello stato di crisi e degli esiti negativi della composizione negoziata della crisi, ha proceduto al deposito di istanza di accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e la successiva cessazione dell’attività". 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Non si ferma l'ondata di maltempo, a Milano scatta (ancora) l'allerta meteo - Non è ancora terminata l’ondata di maltempo su Milano e sulla Madonnina è prevista ancora pioggia. Tanta pioggia. A partire dalle 18 di giovedì 13 marzo sarà in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'rischio idrogeologico' diramata dalla protezione... 🔗milanotoday.it

Mezzanino, auto non si ferma all’alt: scatta l’inseguimento per dieci chilometri. A bordo fucili rubati e targhe clonate - Mezzanino (Pavia), 17 marzo 2025 - L'automobile in fuga è stata bloccata dai carabinieri sull'argine del Po, nel territorio di Mezzanino. Dei tre uomini a bordo, due sono riusciti a fuggire a piedi per le campagne, mentre uno, 30enne di nazionalità albanese, è stato deferito in stato di libertà per vari reati, tra cui porto di armi, ricettazione e resistenza. L'auto è stata intercettata nell'ambito di un "servizio mirato ad alto impatto" dei carabinieri della Compagnia di Stradella e della Stazione di Broni, nella notte di ieri, domenica 16 marzo: non si è fermata all'alt ed è stata ... 🔗ilgiorno.it

Non si ferma all'alt e fugge sulla strada in contromano: scatta l'inseguimento - Nella serata di sabato scorso una pattuglia della polizia locale delle Giudicarie di Tione di Trento, durante un controllo, a intercettato un'auto che, per sottrarsi al blocco, ha imboccato contromano una rotatoria nei pressi dell'accesso nord del capoluogo giudicariese, sulla statale 239... 🔗trentotoday.it