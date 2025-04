Dilei.it - Meghan Markle viola l’accordo con la Regina Elisabetta: la dura scelta di William

Il Principesarebbe “infuriato” per ladidi usare il titolo di “Sua Altezza Reale” per promuovere i prodotti di lifestyle, tra cui una marmellata costosissima. La, secondo una fonte, hatocon la: promuove il marchio personale, ovvero As Ever, sfruttando il suo titolo. E questo è a dir poco inaccettabile per il Principe, considerando chee Harry hanno scelto di lasciare i doveri Reali per ricominciare una nuova vita in California.con laIn un cesto inviato a un’amica,ha usato il titolo di Sua Altezza Reale: è importante ricordare che sia lei quanto il Principe Harry avevano scelto di non usare più questo titolo, poiché non sono più dei membri “senior” della Famiglia Reale da gennaio del 2020. 🔗 Dilei.it